Aeropuerto de Varadero pone en arrendamiento sus tanques de combustible

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El Aeropuerto Internacional Juan Gualberto Gómez Ferrer de Varadero lanzó el pasado martes una licitación pública para arrendar sus tanques de almacenamiento de combustible, en una medida que refleja la profundidad de la crisis energética que paraliza la aviación cubana.

La convocatoria, emitida por la Unidad Empresarial de Base (UEB) Aeropuerto Varadero —perteneciente a la Empresa Cubana de Aeropuertos y Servicios Aeroportuarios S.A. (ECASA)—, ofrece cuatro tanques: dos de 50 metros cúbicos y dos de 35 metros cúbicos, con un área total de 215.80 metros cuadrados.

El canon mensual fijado asciende a 264,139.20 pesos cubanos, calculado a razón de 1,224 CUP por metro cuadrado, según el pliego de licitación firmado por Yenma Boffill Navarro, jefa del Departamento Comercial de la UEB.

Los interesados tienen hasta el 10 de julio para entregar sus ofertas en sobres sellados ante el Departamento Comercial, ubicado en Carretera Mártires de Barbados Km. 5,6, Finca Cabarroca, Carbonera, Matanzas. La apertura de propuestas quedó fijada para el 14 de julio a las 9:30 horas, ante la notaria pública Lic. Yaneisy Ruiz Morales.

Una cláusula del pliego llama especialmente la atención: el arrendador no puede rescindir el contrato alegando necesitar el bien para sí, «salvo pacto en contrario, pues está supeditado al reinicio de las operaciones aeroportuarias». La formulación confirma implícitamente que el aeropuerto opera de forma muy limitada o está prácticamente paralizado.

El arrendatario que resulte ganador no podrá ceder ni subarrendar el espacio, deberá acreditar a sus trabajadores ante las autoridades aeroportuarias y tendrá 30 días desde la entrega de la factura para abonar el canon mensual.

La licitación se produce en el peor momento de la aviación cubana en décadas. Desde el 10 de febrero de 2026, los nueve aeropuertos internacionales de Cuba carecen de combustible Jet A-1, situación que derivó en la cancelación de más de 1,700 vuelos durante la temporada alta y la suspensión de operaciones de al menos 11 aerolíneas, entre ellas Air Canada, Iberia y Turkish Airlines.

El impacto en el turismo ha sido devastador: Cuba registró 112,000 visitantes menos en los primeros meses de 2026 respecto al año anterior, y en junio solo American Airlines mantiene vuelos directos a Varadero, operando cuatro días a la semana desde Miami.

La crisis se agravó tras la Orden Ejecutiva 14380, firmada por Donald Trump el 29 de enero de 2026, que impone sanciones secundarias a terceros países que vendan combustible a Cuba. El experto Jorge Piñón, de la Universidad de Texas, advirtió en junio de 2026 que las reservas estratégicas de Cuba se han agotado casi totalmente.

Al ceder el control de infraestructura aeroportuaria crítica a cambio de ingresos en pesos cubanos, el régimen apuesta por actores privados o mixtos para reactivar el suministro de combustible de aviación por vías que el Estado ya no puede garantizar por sí solo.