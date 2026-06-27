Abel Prieto critica envío de rescatistas de EE.UU. a Venezuela tras terremoto: «Rambos humanitarios»

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Abel Prieto, presidente de la Casa de las Américas y asesor del régimen cubano, aprovechó la tragedia del terremoto en Venezuela para lanzar una operación de propaganda antiimperialista, publicando en Facebook una imagen de Marines estadounidenses armados y cuestionando las intenciones humanitarias de Washington.

En su publicación de este sábado, Prieto compartió una fotografía de soldados del Cuerpo de Marines con uniforme de camuflaje, chalecos tácticos, fusiles de asalto y mochilas de combate en la cubierta de un buque naval, junto a un helicóptero CH-53E. El texto que acompañó la imagen no dejó dudas sobre su intención: «Circulan en las redes estas imágenes de 'rescatistas' yanquis enviados a Venezuela por el Comando Sur de los EEUU. ¿Rambos 'humanitarios'? ¿Quién sabe? Toda nuestra solidaridad con el pueblo hermano de Venezuela!!! Los médicos cubanos están allí, salvando vidas, en la primera línea!!!».

La publicación busca sembrar sospechas sobre la respuesta humanitaria de Estados Unidos en un momento en que Venezuela enfrenta su peor catástrofe sísmica registrada: el «doblete sísmico» del 24 de junio dejó al menos 920 muertos, 3,360 heridos y más de 6.76 millones de afectados, según cifras oficiales venezolanas.

Lo que Prieto omite deliberadamente es que Venezuela aceptó de forma oficial la ayuda estadounidense. El Secretario de Estado Marco Rubio anunció el envío de equipos especializados de búsqueda y rescate desde Virginia y California, además de 150 millones de dólares en asistencia humanitaria. El Comando Sur desplegó aviones C-17 Globemaster, helicópteros Osprey y Chinook, y los buques USS Fort Lauderdale y USS Billings, mientras el Mayor General Kevin J. Jarrard viajó personalmente a Caracas para supervisar la misión.

Tampoco menciona Prieto que al menos 30 cubanos permanecen desaparecidos o atrapados bajo los escombros en Venezuela, según reportó el medio independiente elToque, incluyendo dos niños. El régimen cubano ha omitido sistemáticamente esta realidad en su narrativa oficial, que se concentra en presentar a sus médicos como los únicos verdaderos humanitarios en la región.

La maniobra de Prieto sigue un patrón bien establecido. En mayo de 2026 llamó «anexionistas rabiosos» a los cubanos que apoyan a Trump y Rubio, y en enero describió a Cuba como en «emergencia nacional» tras una orden ejecutiva del presidente estadounidense. Su retórica de «David frente a un Goliath mentiroso y cobarde» es una constante del discurso que el aparato ideológico del régimen le encarga sostener.

La imagen que Prieto utiliza como «prueba» de las supuestas intenciones militares de Washington muestra una operación de embarque estándar cuya vinculación directa con la misión de rescate en Venezuela no está verificada. La presencia de personal armado en misiones humanitarias es práctica habitual en zonas de inestabilidad, y en este caso forma parte de un despliegue que integra más de 1,600 rescatistas internacionales de 16 países, entre ellos España, Francia, Colombia y Chile.

Lo que el funcionario cubano presenta como denuncia del imperialismo es, en realidad, la instrumentalización de una tragedia que ha dejado a cientos de miles de venezolanos sin hogar, para alimentar el discurso de un régimen que lleva décadas usando la misión médica en Venezuela como moneda de cambio por petróleo subsidiado, mientras sus propios ciudadanos atrapados bajo los escombros esperan noticias que La Habana no ofrece.