Periodista oficialista llama a sancionar a quienes intenten boicotear las nuevas medidas del régimen

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El periodista de la Televisión Cubana Lázaro Manuel Alonso publicó este sábado en su perfil público de Facebook un llamado a imponer sanciones contra los funcionarios que, desde sus posiciones de poder local, estén obstaculizando la aplicación del paquete de reformas económicas aprobado por la Asamblea Nacional el 19 de junio.

Alonso compartió y recomendó un artículo del Periódico Girón de Matanzas titulado «Un puente sobre el río revuelto», que documenta la resistencia abierta de cuadros provinciales y municipales ante las 176 medidas económicas y sociales aprobadas en sesión extraordinaria, consideradas el mayor intento de reforma estructural desde el Período Especial de los años 90.

«Los criterios retorcidos que podrían tirar por tierra las medidas recientemente aprobadas. Deberían ser también sancionados quienes, desde un ejercicio local de poder, apuntan a boicotear su implementación. De ahí que el escrutinio constante al cómo se hace, también desde el control popular, es fundamental para que no ocurra», escribió Alonso.

El texto del Periódico Girón, firmado por el periodista Humberto Fuentes Rodríguez, describe un ambiente de desconfianza institucional en las reuniones de trabajo de Matanzas, donde varios funcionarios perciben el avance del sector privado como una amenaza directa al sector estatal.

Según el reportaje del medio oficial matancero, en esas reuniones abundan frases como «las mipymes nos están cogiendo la delantera y eso no puede suceder» o «tenemos que ponernos las pilas antes de que el sector privado nos pase por arriba», expresiones que, según Fuentes Rodríguez, revelan una mentalidad anclada en la desconfianza y en un «paradigma de suma cero».

El artículo señala además que los actores económicos no estatales —mipymes, cooperativistas y proyectos de desarrollo local— están sistemáticamente ausentes de los espacios de decisión económica provincial, lo que impide que sus propuestas lleguen a ser escuchadas.

«Resulta imposible no sentir un nudo en el estómago cuando las palabras de la Asamblea Nacional chocan con el eco deformado que rebota en Matanzas en nuestras reuniones municipales y provinciales», escribió Fuentes Rodríguez.

El paquete de 176 medidas aprobado el 19 de junio incluye, entre otros puntos, la autorización de banca privada por primera vez desde 1959, la eliminación del límite de 100 trabajadores para las mipymes, la creación de casas de cambio privadas, la transformación de empresas estatales en sociedades mercantiles por acciones y la eliminación progresiva de la libreta de racionamiento, vigente desde 1962.

El llamado de Alonso resulta llamativo dado su perfil: es uno de los comunicadores más activos en campañas de descrédito contra activistas y periodistas independientes, y en 2021 recibió el Premio Nacional de Periodismo Juan Gualberto Gómez tras sus ataques a la canción «Patria y Vida».

Su postura de este sábado refleja las tensiones internas del propio sistema cubano ante las reformas, en un contexto donde el oficialismo raramente admite públicamente resistencias internas a sus políticas.

El artículo del Periódico Girón concluye con un llamado a que las voces del empresariado privado sean «vinculantes, no decorativas» en los espacios de decisión, y advierte: «El tiempo de las trincheras se acabó; o construimos puentes, o nos ahogaremos en el mismo río revuelto».