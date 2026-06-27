Las 176 medidas son «un nuevo reparto del poder» dentro del castrismo, afirma economista cubano

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El economista y periodista Miguel Alejandro Hayes sostiene que las 176 medidas económicas aprobadas por la Asamblea Nacional de Cuba no son una reforma genuina, sino un reordenamiento del poder dentro del castrismo disfrazado de apertura económica.

En un análisis publicado el 25 de junio en la revista El Estornudo, Hayes argumenta que la pregunta relevante no es qué tipo de propiedad domina en el nuevo esquema, sino por qué una dictadura estaría dispuesta a permitir franquicias extranjeras, empresas privadas de más de cien trabajadores y la eliminación de intermediarios en la importación sin ceder un ápice de control político.

«Estas medidas son, ante todo, un reparto: un nuevo pacto social, la continuación de la partición del país hacia la propiedad privada nacional», escribe Hayes. «La respuesta no está en la economía, sino en el poder».

El economista traza una cronología de dos momentos en esa transferencia de poder económico, iniciada durante la era de Raúl Castro. En el primero, el conglomerado militar-empresarial GAESA cedió el comercio minorista —las tiendas CIMEX, TRD y Cubalse—.

En el segundo, entregó el control de la importación, las remesas y la banca de comercio exterior.

El resultado es que hoy el sector privado mueve lo que antes gestionaba el aparato militar, pero con una opacidad total sobre quiénes son sus dueños reales.

«Cuba, de pronto, parece Delaware», escribe Hayes, comparando la isla con el estado estadounidense conocido por su permisividad corporativa y el anonimato de sus estructuras empresariales.

En declaraciones previas recogidas por este medio, Hayes había sido aún más directo sobre los límites del proceso: las medidas «no buscan desarrollo, sino supervivencia política» del régimen.

«Jamás van a eliminar los filtros de entrada a la actividad económica; cualquier negocio legal en la isla seguirá condicionado al clientelismo y al silencio político», advirtió.

El paquete de 176 medidas, presentado por el primer ministro Manuel Marrero Cruz ante el Parlamento en sesión extraordinaria el 18 y 19 de junio, incluye la autorización de banca privada bajo supervisión del Banco Central, casas de cambio privadas, eliminación del tope de 100 trabajadores para las mipymes, posibilidad de multipropiedad empresarial y mayor apertura a la inversión extranjera directa, incluidos cubanos residentes en el exterior.

También contempla el fin del subsidio universal de la libreta de racionamiento, vigente desde 1962, para sustituirlo por ayudas focalizadas en jubilados y personas vulnerables.

El propio Marrero reconoció ante la Asamblea que la aplicación generará «contradicciones» que el gobierno deberá resolver «sobre la marcha».

Otros economistas comparten el escepticismo de Hayes. Mauricio de Miranda, del grupo Cuba Transformación, señaló que GAESA no aparece «ni por asomo» en ninguna de las 176 medidas y advirtió que sin reformas democráticas el resultado podría ser un capitalismo autoritario y patrimonial similar al surgido en Rusia tras el colapso soviético.

Estados Unidos, por su parte, calificó las medidas de «señales de humo superficiales» que no implican un cambio real del modelo político, una valoración que coincide con la lectura de Hayes: «El régimen busca reconstruir el pacto social y político que sostiene al castrismo, abriendo oportunidades económicas diseñadas para comprar complicidades a cambio de fidelidad política».