Dirigente de Vente Venezuela habla del regreso de María Corina y recuerda que el 3 de julio acaba el plazo límite para el cambio

Omar González Moreno, dirigente nacional de Vente Venezuela, anunció este sábado que María Corina Machado regresará «muy pronto» al país y advirtió que el próximo miércoles 3 de julio vence el plazo constitucional de 180 días que obliga a declarar la ausencia absoluta del presidente y convocar nuevas elecciones.

González Moreno hizo estas declaraciones en una entrevista con CiberCuba en la que también abordó la respuesta de la sociedad civil a los terremotos del 24 de junio que dejaron 920 muertos y más de 3.360 heridos en Venezuela.

Sobre el regreso de Machado, el dirigente fue directo: «María Corina estará muy pronto en Venezuela. Incluso yo pienso que si hubiese sido por ella ya estuviera en este momento recorriendo el país, pero quizás hasta para no politizar una tragedia tan terrible como la que estamos viviendo».

Machado lleva meses anunciando su vuelta sin concretarla. Desde el 1 de marzo de 2026 declaró que regresaría «en pocas semanas», y a finales de ese mes Vente Venezuela reiteró que sería «en los próximos días».

Mientras tanto, el partido —fundado hace 14 años por Machado— ha coordinado junto a universidades, sindicatos y empresarios la recolección de equipos y maquinarias para atender la emergencia. «Porque no es un partido, es todo el país. Las universidades, los sindicatos, los empresarios están recogiendo equipos, maquinarias», señaló González Moreno.

El punto más urgente de sus declaraciones fue el plazo constitucional. «El 3 de julio se cumplen los ciento ochenta días que establece la Constitución de Venezuela para declarar la ausencia absoluta del presidente de la república y en consecuencia se tiene que convocar a nuevas elecciones», recordó.

El dirigente fue categórico al descartar cualquier prórroga: «Ya no hay posibilidad de alargar más esto. Constitucionalmente no hay posibilidad de alargarlo».

Este plazo se activa desde que Delcy Rodríguez asumió la presidencia interina el 5 de enero de 2026, tras la captura de Nicolás Maduro en la denominada «Operación Resolución Absoluta».

Organizaciones como Acceso a la Justicia han señalado que la figura de «ausencia forzosa» bajo la que Rodríguez ejerce el poder no existe en la Constitución venezolana, y que tres meses después del vencimiento del plazo de falta temporal la Asamblea Nacional oficialista ha eludido activar los mecanismos electorales.

González Moreno advirtió que si Rodríguez pretende mantenerse en el poder más allá del 3 de julio sin convocar comicios, las consecuencias serán graves: «A partir del 3 de julio, si ella pretende seguir al frente del régimen, se ha roto el hilo constitucional y en consecuencia estamos en presencia de otra dictadura».

Aclaró, sin embargo, que la fecha límite no exige que las elecciones se celebren ese mismo día, sino que se convoquen: «No necesariamente tiene que hacerse el 3 de julio, pero se debe convocar, y ojalá sea este año. El pueblo venezolano exige que sea este año, y es posible hacerlo».

El dirigente también apeló directamente al papel de Washington. Calificó a Estados Unidos de «gran aliado del pueblo venezolano» y recordó que su intervención fue decisiva para que Maduro enfrente cargos en un tribunal de Nueva York.

«En este momento Estados Unidos podría completar la tarea al exigir que se cumpla lo que dice la Constitución, que se convoquen las elecciones muy pronto, lo más pronto posible», concluyó.