Maduro envía mensaje desde prisión a favor del diálogo entre chavismo y oposición

Nicolás Maduro publicó este domingo un nuevo mensaje desde la cárcel de Brooklyn, en el que saludó «todo camino de diálogo» entre el gobierno venezolano y la oposición.

Asimismo, llamó a convertir agosto en un mes de «renacimiento espiritual para Venezuela», según el texto difundido a través de la cuenta de Telegram del exmandatario, donde sus seguidores también encuentran a diario un conteo de los días que llevan él y su esposa Cilia Flores recluidos en lo que él llama su «secuestro».

«Hablar de un RENACIMIENTO NACIONAL como meta común es hablar de respeto mutuo en la diversidad, de inclusión de todos y todas (...) Saludamos todo camino de diálogo que ayude a consolidar la paz, la convivencia y el encuentro entre venezolanos», se lee en el mensaje.

El texto concluye con un llamado directo: «Hagamos de agosto un mes de maravillosos logros, solidaridad comprometida, diálogo sincero y renacimiento espiritual para Venezuela. ¡Dios bendiga a nuestra Patria! ¡Un gran abrazo!»

El mensaje llega en vísperas de la primera reunión presencial entre representantes del gobierno interino de Delcy Rodríguez y un sector de la oposición respaldado por Washington, prevista para la próxima semana en Caracas.

El anuncio de ese encuentro fue confirmado el sábado por ambas partes, tras una llamada entre Jorge Rodríguez y Dinorah Figuera.

La agenda del primer encuentro contempla tres puntos: la atención a las víctimas del doble terremoto del 24 de junio —que dejó más de 5,000 muertos según cifras oficiales—, el fortalecimiento de la democracia, y los derechos y garantías políticas.

Las conversaciones se producen sin la participación directa de María Corina Machado, principal líder opositora y premio Nobel de la Paz, quien ha declarado que no obstaculizará el proceso.

Maduro, de 63 años, y Flores, de 69, fueron capturados en una operación militar estadounidense el 3 de enero de 2026 y permanecen recluidos en el Metropolitan Detention Center de Brooklyn, acusados de narcotráfico, narcoterrorismo y delitos vinculados a armas y corrupción.

Ambos se declararon no culpables. Desde su primera comparecencia ante un tribunal de Nueva York, Maduro ha insistido en que fue «secuestrado» y se define como «un prisionero de guerra».

Este es uno de varios mensajes que el exmandatario ha enviado desde prisión a lo largo de 2026: en Semana Santa llamó a la unidad y la reconciliación, en marzo difundió una carta de tono religioso y en junio expresó solidaridad tras los terremotos.

En abril, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos autorizó el pago de los honorarios de los abogados de Maduro y Flores, una operación que hasta entonces estaba bloqueada por las sanciones vigentes.

El juicio oral contra Maduro y Cilia Flores quedó fijado para el 1 de junio de 2027 ante el juez federal Alvin Hellerstein, del tribunal del Distrito Sur de Nueva York, según anunció el tribunal a fines de julio.