Díaz-Canel se asoma al camellón en Pinar del Río con sombrero panamá y guayabera bordada

Con sombrero panamá blanco, gafas de sol oscuras y camisa negra con franja blanca tipo guayabera, Miguel Díaz-Canel recorrió este sábado fincas tabacaleras en Pinar del Río.

El medio oficialista Periódico Guerrillero compartió fotografías de la jornada, que presentó como una visita de trabajo previa al acto central por el aniversario del asalto al cuartel Moncada. A juzgar por las imágenes, el gobernante designado, no tocó tierra en ningún momento y se limitó a escuchar explicaciones y dar indicaciones con su índice apuntando a horizontes repletos de utopías.

El atuendo, más propio de un turista en la Feria del Tabaco que de un gobernante en funciones, no pasó desapercibido: mientras Cuba atraviesa la peor crisis económica de su historia, el también primer secretario del Partido Comunista de Cuba (PCC) posó sonriente entre tractores, acompañado por el primer ministro Manuel Marrero Cruz y el secretario de Organización del Comité Central del PCC, Roberto Morales Ojeda.

La parada estelar del recorrido fue la finca de Isabel Cristina Barbosa Díaz, productora de tabaco tapado en la zona de La Ceniza, en el municipio cabecera de Pinar del Río, cuya explotación cuenta con planes de riego por goteo, paneles fotovoltaicos y casas de cura controlada.

Díaz-Canel, fiel a su guión, no escatimó en elogios: «Es un lugar en el que se respira trabajo y prosperidad», declaró ante los camarógrafos de la prensa estatal.

La frase resulta difícil de digerir para quienes recuerdan que apenas cuatro días antes el régimen canceló definitivamente el Festival del Habano, el evento de lujo más importante del sector tabacalero cubano, sin fijar nueva fecha. Fue la segunda cancelación histórica del festival, tras la de 2020 y 2021 por la pandemia.

El evento había sido pospuesto por primera vez en febrero de 2026, cuando estaba previsto para celebrarse entre el 23 y el 27 de ese mes, alegando la crisis energética y de combustible. La cancelación definitiva llegó sin que el país hubiera resuelto ninguno de esos problemas.

Al frente del sector tabacalero se encuentra Marino Murillo Jorge, el mismo funcionario que diseñó los fallidos Lineamientos de reforma económica y la Tarea Ordenamiento —la reforma monetaria de 2021 que disparó la inflación—, reconvertido en presidente de Tabacuba desde noviembre de 2021.

Bajo su gestión, el sector acumula atrasos productivos, recortes en los pagos en moneda libremente convertible a los vegueros y pérdidas de cientos de hectáreas de tabaco por los apagones.

En junio de 2025, la crisis energética arruinó más de 385 hectáreas de tabaco en Consolación del Sur, con solo 1,301 toneladas recolectadas de un plan de 1,778 toneladas.

La visita de este sábado sigue un patrón bien documentado: desde 2022, Díaz-Canel ha aparecido repetidamente en fincas y campos de distintas provincias, siempre rodeado de fotógrafos estatales.

En abril de 2026 fue criticado por aparecer en fotos de trabajo agrícola mientras escaseaban los alimentos; en noviembre de 2025 posó con azadón en trabajo voluntario; y en junio de 2025 se documentó que el municipio de Guáimaro fue maquillado para ocultar la miseria real antes de su llegada.

Pinar del Río acoge el acto central del 26 de julio por tercera vez desde 1959 —la última había sido en 2001—, lo que el régimen presenta como un reconocimiento al «cumplimiento» de la provincia. La plaza de Pinar del Río ya está lista para el acto mientras el país, según reconocen incluso medios afines al régimen, «se cae a pedazos».