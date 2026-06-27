Díaz-Canel pide “crear riqueza”: el régimen en Cuba abraza el discurso de mercado en medio del colapso económico

El discurso oficial sobre generación de riqueza choca con la realidad salarial de la mayoría de los cubanos

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El gobernante Miguel Díaz-Canel defendió este viernes ante el XXII Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) la necesidad de "crear riqueza" para sostener el programa de reformas económicas impulsado por el régimen, un discurso que contrasta con décadas de retórica oficial contraria a conceptos tradicionalmente asociados a la economía de mercado.

"Para defender eso hay que producir, hay que crear riqueza y hay que ser capaz de distribuir esa riqueza con un concepto de justicia", afirmó Díaz-Canel durante la sesión celebrada en el Palacio de Convenciones de La Habana, recogió el portal oficialista Cubadebate.

El mandatario también llamó a los trabajadores a respaldar las transformaciones económicas recientemente aprobadas por el Gobierno.

"La implementación de estas transformaciones no tendrá los resultados que anhelamos si no hay una activa participación de nuestros trabajadores", sostuvo.

La intervención tuvo lugar durante el XXII Congreso de la CTC, que reúne a 759 delegados de todo el país. De ellos, 561 participan mediante videoconferencia desde las provincias, una modalidad condicionada por la crisis energética que afecta a la Isla.

Durante el encuentro, el viceprimer ministro Oscar Pérez Oliva-Fraga presentó las 176 transformaciones económicas y sociales aprobadas el 18 de junio por el Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC), y aseguró que el programa constituye una condición indispensable para alcanzar los objetivos económicos del Gobierno.

Entre las medidas anunciadas figuran la autorización de inversión extranjera directa en negocios privados, la creación de banca privada, la eliminación del límite de 100 trabajadores para pequeñas y medianas empresas, una mayor liberalización en la formación de precios y la reducción gradual de subsidios generalizados.

Las reformas representan uno de los paquetes de cambios económicos más amplios impulsados por el régimen en décadas, en un contexto marcado por el deterioro productivo, la inflación, los apagones y el desabastecimiento.

Sin embargo, el discurso oficial sobre crecimiento económico y generación de riqueza choca con la realidad salarial de la mayoría de los cubanos.

El salario mínimo fue incrementado recientemente hasta los 3,210 pesos mensuales, pero el economista Javier Pérez Capdevila estimó en mayo que una persona necesita al menos 96,060 pesos al mes para cubrir sus necesidades básicas.

La diferencia resulta especialmente visible en los precios de los alimentos. Un cartón de huevos puede costar entre 3,000 y 4,000 pesos en el mercado informal, una cifra equivalente o superior al salario mínimo mensual.

La divulgación de las nuevas medidas provocó numerosas reacciones críticas en redes sociales, donde usuarios cuestionaron la capacidad de las reformas para resolver problemas como los apagones, la escasez de alimentos y la pérdida del poder adquisitivo.

"Descárguenlas y se comen y se alumbran con las medidas en papel", escribió un internauta en referencia a la crítica situación económica y social que atraviesa el país.

El economista Mauricio de Miranda, del grupo Cuba Transformación, advirtió que las reformas están diseñadas para seducir a sectores del gobierno estadounidense interesados en negocios, no para mejorar la vida de los cubanos.

"Estas medidas están dirigidas a decirle a determinadas personas del gobierno de los Esatdos Unidos: mire, somos capaces de abrir la economía", señaló en declaraciones a CiberCuba.

De Miranda alertó además que, sin contrapesos institucionales democráticos, el resultado será "una transición a la rusa", con élites del PCC reconvertidas en oligarcas mediante privatizaciones opacas.

El nuevo Código del Trabajo, presentado en el congreso por el ministro Jesús Otamendiz Campos, no reconoce el derecho de huelga ni permite sindicatos independientes, manteniendo el monopolio de representación laboral en manos de la CTC desde 1961.

El Departamento de Estado de Estados Unidos ya calificó las 176 reformas de "señales de humo superficiales" y la administración Trump impuso nuevas sanciones contra cinco entidades vinculadas a GAESA, el conglomerado empresarial de la élite militar .