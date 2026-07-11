Roberto Morales Ojeda y las piruetas retóricas del régimen: «Encontrar soluciones creativas e incluso incómodas»

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Roberto Morales Ojeda, Secretario de Organización del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, publicó este viernes en Facebook un texto en el que invoca el Período Especial de los años 90 para justificar lo que llama «soluciones creativas e incluso incómodas», sin mencionar una sola medida concreta ni reconocer que el régimen que él integra es el principal responsable del desastre.

El funcionario arrancó con el recurso favorito de la nomenclatura: citar a Fidel Castro. Según Morales Ojeda, el líder histórico «impulsó un conjunto de medidas de fondo para salvar a la Revolución» durante el Período Especial, con «un liderazgo que combinaba firmeza y sentido del momento histórico», adoptadas para «resistir el impacto de la crisis al menor costo social posible». El costo social real de aquel período —hambre masiva, éxodo en balsas, racionamiento extremo— quedó, como es costumbre, fuera del relato.

Captura de FB/Roberto Morales Ojeda

De ahí, Morales Ojeda dio el salto retórico que da título a su pirueta: los «revolucionarios cubanos» deben revisitar aquel legado «no para repetirlo mecánicamente», sino para extraer «la capacidad de anteponer la defensa de la nación a cualquier dogma, y de encontrar soluciones creativas e incluso incómodas cuando la realidad así lo exige». Traducido del idioma oficial al español corriente: el régimen necesita hacer cosas que antes llamaba herejía capitalista, pero prefiere presentarlas como valentía revolucionaria.

El texto cerró con una frase que resume décadas de propaganda: «el de un socialismo que, sin renunciar a sus principios, sea lo suficientemente inteligente y valiente para reinventarse». Ni una palabra sobre apagones de hasta 65 horas consecutivas, ni sobre el 96.91% de la población con acceso inadecuado a alimentos, ni sobre el 33.9% de hogares donde al menos una persona se fue a dormir con hambre en el último mes.

Las «soluciones incómodas» ya tienen nombre y apellido: el régimen aprobó en junio de 2026 un paquete de 176 medidas económicas que incluye banca privada, criptomonedas y supresión de subsidios universales. Medidas que en cualquier otro contexto el propio Partido Comunista habría calificado de «entreguismo», pero que ahora se venden como decisiones soberanas. La valentía, al parecer, depende de quién firma el decreto.

El contexto en que aparece esta pieza de propaganda es demoledor. Cuba atraviesa su peor crisis económica desde el propio Período Especial que Morales Ojeda invoca como inspiración, con una caída del PIB proyectada entre 6.5% y 15% solo este año. El dólar en el mercado informal escaló de 435 pesos cubanos en diciembre de 2025 a más de 670 pesos el 7 de julio. La canasta básica mensual ronda los 50,000 pesos, más de siete veces el salario estatal promedio, según análisis sobre el costo de vivir en Cuba en 2026.

No es la primera vez que Morales Ojeda recurre al género literario de la consigna desconectada de la realidad. El 20 de junio publicó «Cuba se levanta» mientras la isla ardía en apagones con un déficit de generación que superaba los 1,975 MW. Días después habló de «democracia sindical» en un país donde los sindicatos independientes están prohibidos.

El perfil público de Morales Ojeda tiene sus propios números: una encuesta de abril de 2026 reveló que el 94% de los cubanos consultados declara tener «ninguna confianza» en él, con un índice promedio de 1.1 sobre cinco. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo incluyó el 18 de mayo de 2026 en la lista de Nacionales Especialmente Designados bajo la Orden Ejecutiva 14404 de la administración Trump, por sus vínculos con la represión en Cuba.