Fusiles, explosivos y evacuaciones: Camagüey ensaya respuestas ante un hipotético bombardeo

La defensa ante un enemigo externo vuelve al centro de los ejercicios militares en Camagüey

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Mientras miles de camagüeyanos sobreviven con más de 20 horas diarias sin electricidad y escasez de agua, el régimen cubano desplegó este viernes ejercicios militares en la provincia para simular la respuesta ante un ataque aéreo enemigo, en el marco del Día Nacional de la Defensa.

La jornada se concentró en la zona de defensa 17 Agramonte-Simoni, donde integrantes de las Milicias de Tropas Territoriales y las Brigadas de Producción y Defensa practicaron el arme y desarme de fusiles, el manejo de explosivos y un ejercicio de evacuación de la población ante un hipotético bombardeo, precisó un reporte de la Agencia Cubana de Noticias.

Guillermo Moya Barreto, presidente de esa zona de defensa, explicó que las acciones buscaban "garantizar el paso al estado de guerra, enfrentar la primera y segunda fases de la guerra no convencional y la lucha contra la invasión del enemigo".

Las autoridades del Consejo de Defensa Provincial también activaron un punto de abasto de agua, un puesto médico de primeros auxilios y un taller de reparación de útiles del hogar, estructuras que el régimen presenta como parte de la preparación combativa pero que evidencian las carencias cotidianas de la población, precisó la fuente.

Los ejercicios del Día Nacional de la Defensa se realizaron el viernes de forma simultánea en las provincias de Villa Clara, Sancti Spíritus, Camagüey, Matanzas y Cienfuegos.

El Canal Caribe de la televisión oficial justificó la movilización al afirmar que "la amenaza de un ataque por parte del enemigo a nuestro país hace que el llamado a prepararse sea una tarea obligatoria".

El contraste entre la retórica militar y la realidad provincial es difícil de ignorar. Camagüey registra apagones que superan las 20 horas diarias, con el municipio de Minas que alcanza una media histórica de 21,3 horas sin electricidad.

El 3 de junio, una avería en la estación de bombeo Cubano-Búlgara dejó a la ciudad sin agua durante aproximadamente cinco días.

El 20 de junio, el gobierno de la capital provincial recurrió a las zonas de defensa para distribuir carbón vegetal a un precio oficial de 70 pesos por kilogramo, frente a los 3,500 o 5,000 pesos que alcanza en el mercado informal, con apenas 1,700 sacos disponibles para toda la ciudad.

Desde enero el régimen intensificó su retórica militarista cuando declaró ese año como Año de Preparación para la Defensa e instituyó los ejercicios semanales bajo la doctrina de la Guerra de Todo el Pueblo.

La escalada discursiva, sin embargo, choca con la realidad de unas fuerzas armadas muy debilitadas. Según un análisis de la televisora estadounidense CNN publicado el 24 de junio, los efectivos activos cayeron de 235,000 a un máximo de 50,000 soldados, con equipamiento soviético obsoleto y cazas MiG prácticamente inoperativos por falta de combustible y repuestos.

En Morón, provincia de Ciego de Ávila, el régimen también desplegó boinas negras con armas largas durante los ejercicios de este sábado, tres meses después de las protestas del 13 de marzo en esa misma ciudad, donde un joven de 16 años resultó herido de bala.

El Observatorio Cubano de Conflictos contabilizó 1,311 protestas en toda Cuba durante mayo, con los apagones como causa principal, mientras la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) proyecta una caída del PIB cubano de 6,5 % para este año.