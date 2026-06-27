Una escuadra de escopeteros enfrenta a drones del enemigo: Matanzas se luce en el Día de la Defensa

Los ejercicios ensayaron la evacuación de la población ante un hipotético ataque de aviación enemiga

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La Región Militar Matanzas celebró este viernes su Día Territorial de la Defensa con ejercicios que incluyeron uno de los momentos más llamativos de la jornada,en el cual una escuadra de escopeteros simuló el enfrentamiento a drones del enemigo en una zona rural de la provincia.

De acuerdo con el reporte del canal territorial TV Yumurí, la actividad arrancó con la activación de grupos y subgrupos de trabajo y se extendió a lo largo de varias horas con distintos escenarios de combate simulado.

Entre las acciones ejecutadas figuraron la evacuación de la población ante un hipotético ataque de aviación enemiga, la atención primaria a heridos y la realización de una emboscada a tropas enemigas.

Las clases combinadas incluyeron instrucción sobre instalación de minas antitanques y colocación de explosivos en terreno de combate, mientras las instituciones y empresas del territorio garantizaron servicios básicos como la elaboración de alimentos durante la jornada, precisó la fuente.

Los ejercicios en Matanzas se realizaron de forma simultánea con otras cuatro provincias: Villa Clara, Sancti Spíritus, Camagüey y Cienfuegos, en el marco del Día Nacional de la Defensa que el régimen convirtió en ejercicio semanal desde enero, cuando declaró ese año como Año de Preparación para la Defensa.

El Canal Caribe de la televisión oficial justificó la movilización con el argumento de que "la amenaza de un ataque por parte del enemigo a nuestro país hace que el llamado a prepararse sea una tarea obligatoria".

La retórica militarista se intensificó tras la captura del expresidente Nicolás Maduro por fuerzas especiales estadounidenses el 3 de enero, que el régimen interpretó como un posible precedente de acción contra Cuba.

El 6 de junio, el gobernante Miguel Díaz-Canel declaró que "si la Patria es atacada, responderemos en legítima defensa. Y si intentan entrar, que no quepa dudas, habrá combate decidido y firme".

Sin embargo, el contraste entre la retórica y la realidad militar es notable. Según un análisis de la televisora estadounidense CNN publicado el 24 de junio, los efectivos activos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias cayeron de 235,000 a un máximo de 50,000 soldados, con equipamiento soviético obsoleto y cazas MiG prácticamente inoperativos por falta de combustible y repuestos.

En abril, Villa Clara exhibió maniobras con mulas y carretas de bueyes que generaron burlas masivas en redes sociales, una imagen que resume el estado real del aparato militar cubano.

La jornada de este sábado se produjo tres días después de que Washington anunciara nuevas sanciones contra entidades cubanas en el marco de la política de presión máxima de la administración Trump, y en medio de una crisis económica sin precedentes.

El Observatorio Cubano de Conflictos contabilizó 1,311 protestas en toda Cuba durante mayo, con los apagones como causa principal, mientras la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) proyecta una caída del PIB cubano de 6,5 % para este año.