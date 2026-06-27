Guantánamo estrena un verano «lleno de actividades», dice la prensa oficialista

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La Agencia Cubana de Noticias (ACN) anunció este sábado, con notable entusiasmo, que Guantánamo inaugura el verano 2026 «lleno de actividades» culturales y recreativas que se extenderán por toda la provincia, como si la crisis que aplasta a sus habitantes fuera un detalle menor que no merece mención.
Según el medio estatal, el acto provincial de apertura tendrá lugar en Baracoa, mientras que la ciudad cabecera arrancará su propia programación a las cinco de la tarde en la calle Pedro A. Pérez, frente a la Casa de Cultura Rubén López Sabariego.
Tiodelcy Frómeta Columbie, subdirectora de la Dirección Municipal de Cultura, describió el arranque con optimismo: espectáculos de las casas de cultura, actividades deportivas en el Parque José Martí y, en el boulevard de Crombet, la compañía circense Carpandilla, Danza Libre, la Banda Provincial de Conciertos, la Ludoteca Infantil, una feria de arte popular y la orquesta Sabor y Ritmo en vivo.
La agenda, según ACN, se prolonga durante semanas: el domingo continuará en el parque de diversiones Elpidio Valdés y en el parque La Edad de Oro, con comparsas de Guaracheritos del Caribe. Más adelante vendrán un festival de payasos, un concierto de Lidis Lamorú en el Teatro Guaso para el Día de los Niños y un carnaval concentrado del 14 al 16 de julio. El Centro Provincial de Cine, por su parte, estrena este sábado «Michael», el biográfico musical sobre el Rey del Pop que, según Juan Carlos Vallina, jefe de programación del centro, «se ha convertido en el más taquillero de la historia».
La programación incluye también un Festival de Cine de Montaña en San Antonio del Sur los días 17 y 19 de julio, talleres de danza libre, folclor y teatro, una feria del libro, un club de fotografía y, como guinda ideológica, un ciclo de documentales en homenaje al centenario del natalicio de Fidel Castro.
Lo que la nota de ACN omite con cuidado es el escenario real en que transcurrirá toda esa fiesta. El 11 de junio, la única línea de 110 kV que conecta a Guantánamo con el Sistema Electroenergético Nacional sufrió un disparo automático y dejó a toda la provincia a oscuras de golpe.
Días antes, el 7 de junio, la Unión Eléctrica había reconocido que ocho transformadores están dañados en la provincia —tres en Baracoa, dos en Maisí, dos en El Salvador y uno en Manuel Tames— sin que existan equipos de repuesto en ningún punto del país para reponerlos.
En municipios como Imías, San Antonio del Sur y Maisí los apagones acumulan hasta 20 y 30 horas continuas sin electricidad. La crisis llegó a tal extremo que Guantánamo tuvo que recurrir a carretilleros de tracción animal para repartir leche ante la falta de combustible para los camiones de distribución. Además, se detectaron conexiones eléctricas ilegales que provocan sobrecargas en la red y agravan las averías de los transformadores.
A eso se suma una invasión masiva de sargazo que arruina las playas guantanameras, entre las que pueden mencionarse: Baracoa, Baitiquirí y El Guanal, con alerta por riesgos sanitarios y una caída notable en visitantes turísticos.
El déficit eléctrico nacional superó los 2,000 MW en junio, y uno de cada tres hogares cubanos tuvo a alguien que se fue a dormir con hambre en el último mes, según investigaciones recientes.
A finales de mayo pasado la fiesta «Inicio del Verano 2K26» en Varadero ofreció 72 horas de música con electricidad garantizada y mesas VIP a 600 dólares mientras el resto del país soportaba cortes de luz de hasta 50 horas.
Guantánamo estrena su verano «lleno de actividades» con ocho transformadores rotos, sin repuestos, con apagones de hasta 30 horas y playas llenas de sargazo. La prensa oficialista, fiel a su vocación, prefiere hablar de Carpandilla y del Rey del Pop.
Preguntas frecuentes sobre las actividades veraniegas y la crisis en Guantánamo
CiberCuba te lo explica:
¿Cuáles son las actividades programadas para el verano en Guantánamo?
La Agencia Cubana de Noticias anunció una serie de actividades culturales y recreativas para el verano en Guantánamo. El programa incluye espectáculos de casas de cultura, actividades deportivas, presentaciones circenses, conciertos, ferias de arte popular y un festival de cine de montaña. Además, se realizará un homenaje al centenario del natalicio de Fidel Castro.
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¿Cuál es la situación energética en Guantánamo?
A pesar de la programación veraniega, Guantánamo enfrenta graves problemas energéticos, con apagones de hasta 30 horas continuas y varios transformadores dañados sin repuestos disponibles. La crisis eléctrica es tan severa que la provincia ha tenido que usar carretillas de tracción animal para la distribución de leche debido a la falta de combustible.
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¿Cómo afecta el sargazo a las playas de Guantánamo?
Las playas de Guantánamo, como Baracoa, Baitiquirí y El Guanal, están afectadas por una invasión masiva de sargazo, lo que ha provocado alertas sanitarias y una notable disminución de visitantes turísticos. Este fenómeno complica aún más la situación en la provincia, ya afectada por problemas eléctricos y de abastecimiento.
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¿Cómo está reaccionando la población cubana a las actividades y anuncios del gobierno?
La reacción de la población cubana a las actividades veraniegas y anuncios del gobierno es de indignación y escepticismo, especialmente ante la grave crisis eléctrica y económica que vive el país. Muchos cubanos critican la desconexión entre el discurso oficial y la realidad del país, donde los apagones prolongados y la escasez de recursos son el día a día.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.