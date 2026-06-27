Operativo histórico contra el fraude sanitario en EE.UU. por $6,500 millones: Doce acusados en el sur de Florida

El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció el mayor operativo federal contra el fraude al sistema de salud en la historia del país, con cargos contra 455 acusados -entre ellos más de 90 médicos y profesionales con licencia- por esquemas que suman más de $6,500 millones en reclamaciones falsas a Medicare, Medicaid y aseguradoras privadas.

El sur de Florida quedó en el centro de la investigación. El fiscal federal Jason A. Reding Quiñones, del Distrito Sur del Estado, anunció cargos contra 12 acusados vinculados a esquemas que representan más de $4,000 millones en reclamaciones fraudulentas por equipos médicos, sustitutos de piel, pruebas de laboratorio y servicios de salud mental que nunca se prestaron o eran innecesarios.

El caso más voluminoso del sur de Florida es el de Ibrahim Hilmi, de 58 años y residente de Miami, acusado formalmente de conspiración para cometer fraude al sistema de salud, fraude electrónico y lavado de dinero en relación con un esquema de $3,760 millones.

Hilmi huyó a Chipre en mayo de 2025 y fue capturado en Kyrenia -zona norte de la isla, bajo control turco- antes de ser devuelto a Miami el pasado 19 de junio mediante una cooperación internacional sin precedentes, según el comunicado del Distrito Sur de Florida del Departamento de Justicia.

Por su parte, Giorgi Kimeridze, de 43 años, ciudadano de Georgia, fue acusado de conspiración para cometer lavado de dinero por su papel en un esquema de fraude al sistema de salud y lavado de dinero de varios miles de millones de dólares para atacar, explotar y robar a Medicare.

Otra acusada destacada es Casilda Muñiz Rodríguez, de 57 años y vecina de Hialeah, señalada de haber establecido al menos 11 clínicas fraudulentas en el sur de Florida que facturaron más de $117 millones a Medicare por sustitutos de piel y productos para heridas que jamás llegaron a los pacientes. El programa pagó más de $55 millones basándose en esas reclamaciones falsas.

Como parte de un enfoque innovador de «seguir y confiscar el dinero», las autoridades incautaron más de $27 millones en pagos fraudulentos de Medicare en el Distrito Sur de Florida, vinculados a 12 clínicas que operaban bajo ese mismo esquema.

Entre los demás acusados del sur de Florida figuran Laura Seiler-Anstett, de 55 años, de Coral Springs, por un esquema de equipos médicos de $58.3 millones; Anthony Tursi, de 39 años, de Boynton Beach, por facturar pruebas genéticas innecesarias por $62 millones; y Rajiv Shah, de 65 años, de Palm Beach Gardens, por reclamaciones fraudulentas de equipos médicos que superan los $64 millones.

El operativo también incluyó al Dr. Jason Finkelstein, de 53 años, cardiólogo con licencia en 48 estados, acusado de un esquema de pruebas cardiovasculares de $89 millones.

Las autoridades señalaron que Finkelstein revisó en aproximadamente 11 segundos el electrocardiograma de Kaiden Francis, un estudiante atleta de baloncesto universitario de 18 años, y lo declaró normal sin alertar a la familia de que el joven tenía el corazón agrandado. Murió semanas después durante un entrenamiento.

También fue acusado Eduardo Javier Ibarra Arrowsmith, de 61 años, de Miami, por usurpar la identidad de un neurólogo fallecido para firmar al menos 34 formularios del Servicio de Ciudadanía e Inmigración que eximían a solicitantes de los requisitos de inglés y civismo para obtener la ciudadanía estadounidense. Su caso fue reportado previamente en detalle.

Además, Yilian Cruz, Inti Cruz y Adaimis Perez Arencibia, todos de Miami Lakes y Miami, enfrentan cargos por un esquema de más de $1 millón en reembolsos fraudulentos de Medicaid por servicios de rehabilitación psicosocial nunca prestados.

Rene Yartu Couceiro, de 57 años, de Miami, fue acusado de pagar «donaciones» en efectivo a beneficiarios para que aceptaran recibir terapias que luego se facturaban sin haberse proporcionado.

«El fraude al sistema de salud no es solo fraude: es robarle a cada contribuyente estadounidense. Este Departamento de Justicia ya no se conforma con perseguir el dinero robado después de que se ha ido», declaró el fiscal Reding Quiñones.

Los fiscales estiman que el fraude total en Florida durante 2025 se sitúa entre $309 millones y hasta $1,000 millones.

A nivel nacional, el operativo incautó más de $182 millones en efectivo, vehículos de lujo, joyas y otros activos, y llevó a la suspensión de 1,079 proveedores de salud y a la revocación de privilegios de facturación a otros 1,403. De ser declarados culpables, varios de los acusados podrían enfrentar décadas de prisión.