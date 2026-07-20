Javier Milei reacciona a la derrota de Argentina en la final del Mundial de 2026 ante España

El presidente argentino, Javier Milei, reaccionó este domingo a la derrota de la selección albiceleste en la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 con un breve mensaje de reconocimiento al equipo, publicado en su cuenta de X.

«Muchas gracias, jugadores...!!! Hasta el final con las botas puestas. Argentina siempre en lo alto», escribió el mandatario pocos minutos después de que España se impusiera 1-0 en la prórroga y se proclamara campeona del mundo.

El mensaje contrastó con la euforia que Milei había mostrado durante el torneo. Tras la remontada de Argentina frente a Egipto en las rondas eliminatorias, el presidente celebró con entusiasmo en redes sociales: «VAMOS ARGENTINA CARAJO...!!! Qué manera de sufrir», y más tarde confesó en una entrevista: «Lloré, me emocioné hasta las pelotas».

Siguió la final desde la Quinta de Olivos

Milei no viajó a Estados Unidos para presenciar el encuentro disputado en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey.

El mandatario decidió mantener la cábala que había seguido durante toda la Copa del Mundo y vio la final desde el cine de la residencia presidencial de la Quinta de Olivos, acompañado por su hermana Karina.

Un día antes del partido había descartado cualquier posibilidad de asistir al estadio.

«De ninguna manera voy a viajar a Estados Unidos este domingo. Voy a ver el partido desde Olivos como el primer día», afirmó en una entrevista con Radio El Observador 107.9.

Scaloni: «Ellos fueron mejores»

Tras el encuentro, el seleccionador argentino, Lionel Scaloni, reconoció la superioridad del rival y agradeció el esfuerzo de sus jugadores.

«Tristeza, pero hemos dejado todo. Agradecimiento eterno a estos chicos que llegaron a otra final y compitieron. Ellos fueron mejores, pero me guardo un gran recuerdo de este grupo. Tenemos que darle validez a haber llegado acá, cuesta un montón», declaró, según recogió TyC Sports.

Por su parte la Asociación de Fútbol de Argentina (AFA) escribió en sus redes sociales: «¡GRACIAS INFINITAS, MUCHACHOS! No alcanzan las palabras para agradecerles cómo defendieron la camiseta. Nos hicieron llorar, gritar y, sobre todo, volver a creer. ¡Son eternos!».

España conquistó el título gracias a un gol de Ferran Torres en el minuto 106 de la prórroga, después de que el tiempo reglamentario concluyera sin goles.

Con la victoria, la selección española levantó su segunda Copa del Mundo, 16 años después del histórico título conseguido en Sudáfrica 2010, mientras que Argentina no pudo revalidar la corona obtenida en Qatar 2022.

Pese a la derrota, Lionel Messi cerró el torneo como máximo goleador con ocho tantos e igualó al brasileño Cafú como uno de los pocos futbolistas en disputar tres finales de la Copa del Mundo. Argentina había alcanzado el partido decisivo tras eliminar a Inglaterra en semifinales, mientras que España dejó en el camino a Francia.

La final marcó además el primer enfrentamiento entre ambas selecciones en un partido por el título mundial y otorgó a España un premio récord de 50 millones de dólares, establecido por la FIFA para el campeón del torneo.