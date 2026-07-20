Javier Milei reacciona a la derrota de Argentina en la final del Mundial de 2026 ante España

El presidente argentino, Javier Milei, reaccionó este domingo a la derrota de la selección albiceleste en la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 con un breve mensaje de reconocimiento al equipo, publicado en su cuenta de X.
«Muchas gracias, jugadores...!!! Hasta el final con las botas puestas. Argentina siempre en lo alto», escribió el mandatario pocos minutos después de que España se impusiera 1-0 en la prórroga y se proclamara campeona del mundo.
El mensaje contrastó con la euforia que Milei había mostrado durante el torneo. Tras la remontada de Argentina frente a Egipto en las rondas eliminatorias, el presidente celebró con entusiasmo en redes sociales: «VAMOS ARGENTINA CARAJO...!!! Qué manera de sufrir», y más tarde confesó en una entrevista: «Lloré, me emocioné hasta las pelotas».
Siguió la final desde la Quinta de Olivos
Milei no viajó a Estados Unidos para presenciar el encuentro disputado en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey.
El mandatario decidió mantener la cábala que había seguido durante toda la Copa del Mundo y vio la final desde el cine de la residencia presidencial de la Quinta de Olivos, acompañado por su hermana Karina.
Un día antes del partido había descartado cualquier posibilidad de asistir al estadio.
«De ninguna manera voy a viajar a Estados Unidos este domingo. Voy a ver el partido desde Olivos como el primer día», afirmó en una entrevista con Radio El Observador 107.9.
Scaloni: «Ellos fueron mejores»
Tras el encuentro, el seleccionador argentino, Lionel Scaloni, reconoció la superioridad del rival y agradeció el esfuerzo de sus jugadores.
«Tristeza, pero hemos dejado todo. Agradecimiento eterno a estos chicos que llegaron a otra final y compitieron. Ellos fueron mejores, pero me guardo un gran recuerdo de este grupo. Tenemos que darle validez a haber llegado acá, cuesta un montón», declaró, según recogió TyC Sports.
Por su parte la Asociación de Fútbol de Argentina (AFA) escribió en sus redes sociales: «¡GRACIAS INFINITAS, MUCHACHOS! No alcanzan las palabras para agradecerles cómo defendieron la camiseta. Nos hicieron llorar, gritar y, sobre todo, volver a creer. ¡Son eternos!».
España conquistó el título gracias a un gol de Ferran Torres en el minuto 106 de la prórroga, después de que el tiempo reglamentario concluyera sin goles.
Con la victoria, la selección española levantó su segunda Copa del Mundo, 16 años después del histórico título conseguido en Sudáfrica 2010, mientras que Argentina no pudo revalidar la corona obtenida en Qatar 2022.
Pese a la derrota, Lionel Messi cerró el torneo como máximo goleador con ocho tantos e igualó al brasileño Cafú como uno de los pocos futbolistas en disputar tres finales de la Copa del Mundo. Argentina había alcanzado el partido decisivo tras eliminar a Inglaterra en semifinales, mientras que España dejó en el camino a Francia.
La final marcó además el primer enfrentamiento entre ambas selecciones en un partido por el título mundial y otorgó a España un premio récord de 50 millones de dólares, establecido por la FIFA para el campeón del torneo.
Preguntas frecuentes sobre la final del Mundial 2026 y la reacción de Javier Milei
CiberCuba te lo explica:
¿Cómo reaccionó Javier Milei a la derrota de Argentina en la final del Mundial 2026?
Javier Milei reaccionó con un breve mensaje de reconocimiento al equipo argentino tras la derrota en la final. Agradeció a los jugadores por su esfuerzo y expresó su orgullo por el desempeño del equipo, manteniendo un tono positivo a pesar de la derrota.
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¿Por qué el presidente argentino, Javier Milei, no asistió a la final del Mundial en Estados Unidos?
Javier Milei no asistió a la final del Mundial por superstición. Decidió seguir el partido desde la Quinta de Olivos, como lo había hecho durante todo el torneo, manteniendo la cábala que había adoptado desde el inicio del Mundial.
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¿Qué destacó Lionel Scaloni sobre la actuación de Argentina en la final del Mundial 2026?
Lionel Scaloni reconoció la superioridad del equipo español y agradeció el esfuerzo de sus jugadores. A pesar de la tristeza por la derrota, destacó el valor de haber llegado a la final y expresó su agradecimiento eterno al grupo por competir al más alto nivel.
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¿Cómo fue la actuación de Lionel Messi en la Copa Mundial 2026?
Lionel Messi fue el máximo goleador del torneo con ocho tantos y alcanzó un récord histórico al disputar su tercera final de Copa del Mundo. A pesar de la derrota, su desempeño fue destacado, y cerró el torneo dejando un legado significativo en su última participación mundialista.
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