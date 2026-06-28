Grupo K del Mundial 2026: así terminó la fase de grupos

Colombia lideró el Grupo K con 7 puntos, Portugal avanzó segundo y la RD del Congo clasificó como mejor tercero. Uzbekistán quedó eliminado.

Sábado, 27 Junio, 2026 - 23:17

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Colombia cerró este sábado la fase de grupos del Mundial 2026 como líder indiscutible del Grupo K, mientras Portugal avanzó como segundo clasificado y la República Democrática del Congo logró un histórico pase a los dieciseisavos como mejor tercero. Uzbekistán quedó eliminado sin sumar un solo punto en tres partidos.

La jornada final se disputó este sábado con dos partidos simultáneos. En el Hard Rock Stadium de Miami Gardens, Colombia y Portugal empataron 0-0, resultado que le bastó a los cafeteros para cerrar el grupo con 7 puntos.

En el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, la RD del Congo remontó un gol inicial de Uzbekistán y se impuso 3-1 para asegurar su plaza como mejor tercero con 4 puntos.

El momento más comentado del partido entre Colombia y Portugal fue un cabezazo de Davinson Sánchez que el VAR anuló por fuera de juego y que habría dado ventaja a los colombianos. El portero Camilo Vargas también fue figura con una atajada decisiva ante un remate de Bruno Fernandes.

En Atlanta, Shomurodov adelantó a Uzbekistán al minuto 10, pero la RD del Congo reaccionó con contundencia: Yoane Wissa igualó de penalti al 23, Fiston Mayele puso el 2-1 al 32 y el propio Wissa cerró la cuenta al 90. Según informó CNN Español, fue la primera victoria histórica del Congo en una Copa del Mundo y su primer acceso a la segunda ronda.

El grupo había quedado prácticamente definido desde la segunda jornada. Colombia derrotó 1-0 a la RD del Congo el 23 de junio en el Estadio Akron con gol de Daniel Muñoz al minuto 76, mientras Portugal goleó 5-0 a Uzbekistán con doblete de Cristiano Ronaldo en el NRG Stadium de Houston.

En la primera jornada, Colombia había debutado con una victoria 3-1 sobre Uzbekistán en el Estadio Banorte de Ciudad de México. Portugal, por su parte, empató 1-1 con la RD del Congo en Houston, partido en el que Cristiano Ronaldo marcó en su sexto Mundial diferente, estableciendo un hito histórico.

La tabla final del Grupo K quedó así: Colombia (7 puntos, DG +3), Portugal (5 puntos, DG +5), RD del Congo (4 puntos, DG +1) y Uzbekistán (0 puntos, DG -9).

De cara a los dieciseisavos de final, Colombia enfrentará al segundo clasificado del Grupo L, con Kansas City como sede probable el 3 de julio. La RD del Congo, cuyo pase como mejor tercero aún es provisional a la espera de que cierren otros grupos, tiene perfilado un cruce ante Inglaterra el 1 de julio.

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