Cruce confirmado: España vs Austria en dieciseisavos del Mundial 2026

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España y Austria se medirán en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 el jueves 2 de julio en el SoFi Stadium de Los Ángeles, en un duelo que será solo el segundo entre ambas selecciones en la historia de una Copa del Mundo.

España llegó al cruce como líder indiscutible del Grupo H, con 7 puntos y la portería imbatida durante toda la fase de grupos. La selección española arrancó con un empate sin goles ante Cabo Verde, luego aplastó 4-0 a Arabia Saudita y cerró su participación grupal con una victoria 1-0 ante Uruguay el jueves pasado en el Estadio Akron de Guadalajara.

En el partido ante Arabia Saudita, Lamine Yamal abrió el marcador al minuto 10 con su primer gol en un Mundial, convirtiéndose en el goleador más joven de España en una Copa del Mundo con 18 años y 343 días. Mikel Oyarzabal completó la goleada con un doblete en ese mismo encuentro.

Austria, por su parte, clasificó como segunda del Grupo J con 4 puntos y diferencia de goles cero, en una fase de grupos marcada por la irregularidad. El equipo dirigido por Ralf Rangnick venció 3-1 a Jordania en su debut, cayó 0-2 ante Argentina y protagonizó este sábado un agónico empate 3-3 con Argelia en Kansas City, donde Sasa Kalajdzic anotó el gol del empate en el minuto 90 para sellar la clasificación.

Ese resultado frente a Argelia en el Arrowhead Stadium confirmó el pase austriaco a la ronda eliminatoria por primera vez desde España 1982, un hito histórico para la selección centroeuropea que no ganaba un partido mundialista desde Italia 1990.

El historial entre ambas selecciones favorece ampliamente a España: 9 victorias, 3 empates y 4 derrotas en 16 encuentros. El último duelo data de noviembre de 2009, cuando España se impuso 5-1 en Viena. El único precedente en fase final de un Mundial fue en Argentina 1978, cuando Austria sorprendió con una victoria 2-1.

El ganador del partido del 2 de julio avanzará a los octavos de final, la siguiente fase de este Mundial ampliado a 48 selecciones, que por primera vez en su historia incluye una ronda de dieciseisavos.