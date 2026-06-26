Dos niños cubanos permanecen desaparecidos tras los devastadores terremotos en Venezuela

Los familiares solicitan que quienes tengan información sobre los menores contacten a los números difundidos en redes sociales

Dos hermanos cubanos, Vanessa Martínez y Dayan Martínez, oriundos del municipio Melena del Sur, en la provincia de Mayabeque, permanecen desaparecidos en Venezuela tras los terremotos del 24 de junio que devastaron el estado La Guaira.

A través de su perfil en Facebook, el periodista Daniel Benítez explicó que ambos hermanos "fueron vistos por última vez en este edificio y ahora los familiares piden con urgencia a cualquier persona que tenga información sobre ellos que se comunique".

Los menores vivían con su padre en el edificio Coral Beach, ubicado en la zona de Los Corales, en La Guaira, una de las áreas más afectadas por el colapso de estructuras.

El padre de los niños era un médico cubano que cumplió una misión en Venezuela y decidió quedarse en el país, llevando consigo a la niña. La madre de Vanessa reside en Cuba, puntualizó

Los familiares solicitan que quienes tengan información sobre los menores contacten a los números difundidos en las redes sociales.

El caso de los dos hermanos se enmarca en una tragedia de proporciones históricas. Los dos sismos, de magnitudes 7,2 y 7,5, ocurrieron con apenas 39 segundos de diferencia, con epicentro en el estado Yaracuy, y fueron catalogados por el Servicio Geológico de Estados Unidos como los más potentes registrados en Venezuela desde 1900.

En La Guaira colapsaron más de 100 edificios, entre ellos el propio Coral Beach, donde rescatistas lograron sacar con vida a una mujer y su padre entre los escombros.

Vanessa y Dayan no son los únicos cubanos sin paradero conocido. Según el monitoreo de la plataforma ciudadana Encuéntralos y el rastreo de redes sociales, al menos 29 cubanos figuran como desaparecidos en Venezuela, la mayoría concentrados en La Guaira, en las zonas de Caraballeda, Catia La Mar y Los Corales.

Entre ellos se encuentran una familia de al menos seis miembros desaparecida en los edificios Oasis y Resjurel, así como una psicóloga, un entrenador de boxeo, un fisioterapeuta y una instructora de ciclismo, todos cubanos residentes en la zona costera.

El balance oficial de la catástrofe asciende a 920 muertos y más de 3,360 heridos, según Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional venezolana.

La magnitud real de la tragedia podría ser mucho mayor: la ONU maneja cifras no oficiales de hasta 50,000 desaparecidos en todo el país, mientras que la Organización Internacional para las Migraciones estima que 6,76 millones de personas resultaron afectadas.

El secretario general adjunto de Asuntos Humanitarios de la ONU, Tom Fletcher, describió la situación como "una devastación realmente aterradora".

El Ministerio de Salud Pública de Cuba confirmó que todos los colaboradores de la misión médica cubana en Venezuela están fuera de peligro y se han sumado a las labores asistenciales, aunque muchos cubanos que decidieron permanecer en el país por vínculos personales, como el padre de los dos hermanos, siguen sin ser localizados.