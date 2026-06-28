"Doña Marlene nos pidió una Coca-Cola": rescatan con vida a anciana de 69 años en Venezuela

El equipo de rescate salvadoreño extrajo con vida este sábado a Marlene Angulo, una anciana venezolana de 69 años que permanecía atrapada bajo los escombros dejados por los terremotos del 24 de junio en el estado de La Guaira, al norte de Venezuela.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció el rescate exitoso en su cuenta de X con un detalle que conmovió a miles de personas: al salir de entre los escombros, la mujer pidió una Coca-Cola. «Nuestros médicos le explicaron que, por el momento, lo más importante era hidratarla por vía intravenosa para estabilizarla», escribió Bukele.

Aproximadamente hora y media antes, el mandatario salvadoreño había informado que el equipo había localizado a Marlene con vida, aunque advirtió que el acceso era difícil. «El acceso es difícil, pero primero Dios lo vamos a lograr», señaló en ese primer mensaje.

En un video publicado junto al anuncio de la localización, un rescatista del equipo salvadoreño se identificó ante la mujer: «Somos de la OHR de El Salvador. Estamos aquí para ayudarla. ¿Cómo se siente? Mantenga la calma, muy pronto estará con nosotros».

Este es el tercer rescate exitoso del equipo salvadoreño desde su llegada a Venezuela. Previamente, los rescatistas sacaron con vida a Nayarit Colmenares, de 39 años, quien permaneció más de 48 horas atrapada en el sexto piso de un edificio colapsado en La Guaira, y a Camila Sofía Medina Rivas, de 15 años, hallada en el noveno piso del edificio Bahía Mar junto a su perrita Chanel.

El Salvador desplegó seis aviones con 300 rescatistas y paramédicos, además de 150 toneladas de equipos y suministros, en una de las misiones de ayuda humanitaria más grandes de su historia.

El rescate de Marlene Angulo se produce en medio de una catástrofe de proporciones históricas. Los dos sismos de magnitud 7.2 y 7.5 que golpearon el norte de Venezuela el 24 de junio dejaron, al cierre de este sábado, al menos 1,430 fallecidos, más de 3,328 heridos y alrededor de 50,000 desaparecidos.

La ONU estima que 6.76 millones de personas resultaron afectadas por los sismos. En La Guaira, la zona más devastada, colapsaron 250 edificios, entre ellos el Hospital José María Vargas, y el Aeropuerto Internacional de Maiquetía quedó fuera de operaciones.

Más de 300 réplicas han complicado las labores de rescate, incluyendo un nuevo sismo de magnitud 4.8 registrado este mismo sábado.

Más de 1,000 rescatistas de 16 países trabajan en las operaciones, con equipos de Estados Unidos, México, España, Brasil, Colombia, Qatar y República Dominicana, entre otros.

Estados Unidos comprometió 150 millones de dólares en asistencia humanitaria y desplegó cerca de 160 expertos en rescate urbano.

Bukele cerró su anuncio del rescate de Marlene Angulo con un mensaje de esperanza: «Primero Dios podamos salvar más vidas. Fuerza Venezuela».