Noruega 1-4 Francia · Mundial 2026: hat-trick de Dembélé sentencia el Grupo I

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Francia goleó a Noruega 4-1 el viernes 26 de junio en el Gillette Stadium de Boston, en el partido de cierre de la fase de grupos del Mundial 2026, con Ousmane Dembélé como gran protagonista absoluto gracias a un hat-trick completado en apenas 25 minutos de juego.

El delantero francés abrió el marcador en el minuto siete con un remate preciso y volvió a batir al portero noruego en el 20 para poner el 2-0 antes de que el rival pudiera organizarse. Dembélé necesitó únicamente tres remates para convertir sus tres goles, una eficiencia del 100% que lo convirtió en la figura indiscutible del encuentro.

Noruega intentó reaccionar de inmediato: Thelo Aasgaard recortó distancias en el minuto 21 para el 1-2, generando un breve momento de tensión en el estadio. Sin embargo, la respuesta francesa fue contundente.

En el 32, Dembélé completó su hat-trick y dejó el marcador en 3-1 antes del descanso, disipando cualquier esperanza noruega de remontar.

Un dato que ilustra el dominio galo: Kylian Mbappé no anotó, pero repartió dos asistencias antes de ser sustituido en el minuto 87 por J. Mateta. El capitán francés fue una amenaza constante sin necesitar el gol para condicionar el partido.

En la segunda parte, Noruega tuvo su gran oportunidad para recortar distancias. En el minuto 50, J. Larsen se plantó ante el portero desde el punto de penalti, pero su disparo no encontró el fondo de la red y el marcador siguió inamovible en el 3-1. Fue el golpe definitivo a las aspiraciones noruegas de hacer el partido más competitivo.

Dembélé abandonó el terreno de juego en el 65 sustituido por Bryan Barcola, con la misión cumplida. El cierre del marcador llegó en el tiempo añadido: Désiré Doué remató de cabeza en el minuto 90 para establecer el definitivo 4-1 y redondear una actuación sobresaliente del conjunto galo.

Las estadísticas reflejaron con claridad el dominio francés a lo largo de los 90 minutos: 57% de posesión frente al 43% noruego, 17 tiros con ocho entre los tres palos contra los 10 tiros y cuatro a puerta de Noruega.

Cada equipo recibió una tarjeta amarilla: P. Berg por Noruega en el minuto 10 y A. Tchouameni por Francia en el 74. El encuentro se disputó ante 64,146 espectadores en el Gillette Stadium.

El contexto del partido añadía un elemento llamativo: Noruega realizó rotaciones importantes y dejó en el banquillo a Erling Haaland y Martin Ødegaard, mientras que Francia afrontó el duelo sin su seleccionador Didier Deschamps, ausente por el fallecimiento de su madre y reemplazado en el banquillo por Guy Stéphan.

Con este resultado, Francia cerró el Grupo I con pleno de victorias: tres partidos, tres triunfos, 10 goles a favor, solo dos en contra y nueve puntos, con una diferencia de goles de +8 que la consolida como una de las selecciones más sólidas del torneo. Dembélé acumula cuatro goles y una asistencia en el Mundial 2026 y fue elegido mejor jugador del partido.

Noruega avanzó como segunda clasificada del grupo con seis puntos pese a la derrota, mientras que Senegal e Irak quedaron eliminados. En los dieciseisavos de final, Francia se medirá a Suecia el 30 de junio en Filadelfia, mientras que Noruega enfrentará a Costa de Marfil ese mismo día en Dallas.