Cruce confirmado: Francia vs Suecia; fecha, hora y dónde ver el partido de dieciseisavos del Mundial 2026

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Francia y Suecia se medirán el martes 30 de junio en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, en un duelo que enfrenta al líder invicto del Grupo I con el mejor tercero del Grupo F. El cruce está confirmado y arranca a las 21:00 UTC —las 17:00 en Cuba— en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, el recinto más grande del torneo y sede también de la final del 19 de julio.

Ambas selecciones llegan al partido en momentos muy distintos. Francia cerró la fase de grupos con puntaje perfecto: nueve puntos, tres victorias y una diferencia de goles de +8, con 10 tantos a favor y solo dos en contra. Su trayectoria en el Grupo I no dejó dudas: 3-1 ante Senegal en la jornada inaugural del 16 de junio, 3-0 ante Irak el 23 de junio y una contundente goleada 4-1 ante Noruega este sábado para cerrar el grupo con autoridad.

Ese último partido ante Noruega fue una exhibición colectiva. Ousmane Dembélé firmó un hat-trick en los primeros 32 minutos —goles en los minutos siete, 20 y 32— y Désiré Doué completó el marcador. Como señaló SDP Noticias tras el encuentro, Francia goleó 4-1 a Noruega y cerró la fase de grupos con paso perfecto.

Kylian Mbappé fue la gran figura ofensiva del grupo con cuatro goles, todos en los dos primeros partidos: dobletes ante Senegal e Irak. Esa cifra lo llevó a acumular 16 tantos en la historia de los Mundiales, igualando el récord histórico de Miroslav Klose como máximo goleador de todos los tiempos en la competición.

Suecia, en cambio, clasificó como mejor tercero del Grupo F con cuatro puntos y una diferencia de goles completamente neutra: siete a favor y siete en contra. El equipo dirigido por Graham Potter mostró un perfil irregular a lo largo de la fase de grupos: goleó 5-1 a Túnez en el debut del 14 de junio en Monterrey, encajó un severo 1-5 ante Países Bajos el 20 de junio en Houston y empató 1-1 con Japón este sábado en Arlington.

Esa irregularidad convierte a los suecos en un rival difícil de descifrar: capaces de golear pero también de encajar cinco goles en un mismo partido. Sus principales armas ofensivas son Viktor Gyökeres (Arsenal) y Alexander Isak (Liverpool), dos de los delanteros más peligrosos del fútbol europeo en la actualidad. Gyökeres ya había demostrado su olfato goleador antes del torneo: anotó cuatro tantos en el repechaje europeo con el que Suecia se ganó el billete al Mundial, superando a Ucrania (3-1) y Polonia (3-2) en junio de 2026.

En el historial masculino reciente, Francia domina la rivalidad con cinco victorias frente a dos de Suecia en ocho partidos oficiales disputados desde 2005, según datos de AiScore. Los galos llegan además como vigentes subcampeones del mundo, tras haber sido finalistas en Qatar 2022, donde cayeron ante Argentina en la tanda de penaltis.

El ganador de este cruce avanzará a los octavos de final del Mundial 2026 y continuará su camino en el cuadro eliminatorio. La sede definitiva del partido aún no ha sido confirmada de manera oficial, aunque el dossier del torneo apunta al MetLife Stadium de Nueva Jersey como escenario del encuentro.