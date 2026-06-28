Colombia 0-0 Portugal · Mundial 2026: los cafeteros lideran el Grupo K y van a octavos como primeros

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Colombia y Portugal empataron sin goles este sábado en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens en el cierre de la fase de grupos del Grupo K del Mundial 2026, un resultado que le bastó a la selección cafetera para terminar primera del grupo con 7 puntos.

El partido, disputado a las 19:30 hora de Cuba, fue controlado estadísticamente por Colombia, que generó más ocasiones pero no logró romper la resistencia portuguesa.

La jugada más dramática llegó en el minuto 90, cuando Davinson Sánchez cabeceó un córner botado en corto por Juanfer Quintero —recién ingresado— y el balón entró en la portería de Diogo Costa.

La celebración colombiana duró apenas segundos: el VAR anuló el tanto por fuera de juego en una posición descrita como «muy, muy justa». Fue la acción más clara del encuentro y la que más cerca estuvo de decidirlo.

Las cifras reflejan el dominio colombiano: 23 tiros frente a 12 de Portugal, seis a puerta frente a dos, y 55% de posesión. Los cafeteros también superaron a los lusos en córners (cinco frente a dos). La única tarjeta amarilla del partido fue para Gustavo Puerta (Colombia) en el minuto 86.

Portugal movió el banquillo desde el descanso con los ingresos de Joao Neves y Diogo Dalot en el minuto 46, y luego apostó por Rafael Leão y Samu Costa en el 70.

Colombia respondió con los cambios de Luis Suárez y Richard Ríos en el 60, y con la entrada de Quintero en el 76, quien protagonizó el córner del gol anulado.

Con el empate, Colombia cierra el Grupo K en primer lugar con siete puntos, producto de dos victorias y un empate en tres partidos. Portugal avanza como segundo clasificado con cinco unidades. La República Democrática del Congo quedó tercera con cuatro puntos, y Uzbekistán cerró la fase sin sumar ninguno.

Los antecedentes de Colombia en este Mundial habían sido sólidos: victoria 3-1 ante Uzbekistán en la primera jornada y triunfo 1-0 sobre la RD del Congo con gol de Daniel Muñoz en el minuto 76, resultado que ya les había garantizado el pase a la siguiente ronda.

En los dieciseisavos de final, Colombia enfrentará a Ghana el 3 de julio en Kansas City, mientras que Portugal se medirá a Croacia en su próximo compromiso mundialista.