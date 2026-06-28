Cruce confirmado: Inglaterra vs. RD del Congo en dieciseisavos del Mundial 2026

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Inglaterra y la República Democrática del Congo se enfrentarán en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 el miércoles 1 de julio a las 16:00 UTC (12:00 hora de Cuba), en un cruce ya confirmado para la fase eliminatoria cuya sede aún no ha sido anunciada oficialmente.

Los ingleses llegaron a esta ronda como líderes del Grupo L con 7 puntos, fruto de dos victorias y un empate. Arrancaron con un contundente 4-2 ante Croacia, en el que Harry Kane anotó un doblete que lo igualó con Gary Lineker como máximo goleador histórico de Inglaterra en Mundiales con 10 tantos.

Luego empataron sin goles ante Ghana y cerraron la fase con un sólido 2-0 ante Panamá, con goles de Jude Bellingham y Kane.

En total, los Three Lions anotaron seis goles y encajaron dos, con una diferencia de +4, lo que los sitúa entre los equipos más sólidos del torneo hasta el momento.

La RD del Congo, por su parte, protagonizó uno de los relatos más llamativos de la fase de grupos. Los Leopardos regresan a un Mundial 52 años después de su única participación, cuando competían como Zaire en Alemania 1974.

Avanzaron como mejor tercero del Grupo K con 4 puntos, tras un empate histórico 1-1 ante Portugal en el debut —con el primer gol del país en la historia de los Mundiales, obra de Yoane Wissa en el minuto 45+—, una derrota 1-0 ante Colombia y una victoria final 3-1 sobre Uzbekistán este sábado en Atlanta.

En ese último partido, Wissa firmó un doblete —uno de penalti— y fue elegido mejor jugador del encuentro, consolidándose como la principal referencia ofensiva de su selección.

No existe historial relevante de enfrentamientos oficiales entre ambas selecciones, por lo que el cruce no arrastra rivalidad histórica previa. El partido se define en clave de presente: un equipo favorito con aspiraciones de título frente a una selección que ha sorprendido al mundo y que busca escribir una nueva página en la historia del fútbol africano.

El ganador de este duelo avanzará a los octavos de final del torneo, en la primera edición del Mundial con formato ampliado a 48 selecciones.