Continúa la búsqueda de familia cubana desaparecida tras los terremotos en Venezuela

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Una familia cubana de seis integrantes permanece desaparecida en La Guaira, Venezuela, tras los devastadores terremotos del 24 de junio de 2026.

Su caso fue reportado en la madrugada de este sábado en la plataforma ciudadana venezuelatebusca.com, donde figura como «por localizar» junto a una fotografía grupal y un número de contacto para quien tenga información.

Los seis miembros buscados son Alain Rodríguez Rojas, Yadina de la Caridad Yáñez, Teresa Rojas Rodríguez, Raudel Diosdado Rodríguez Cabrera, Dylan Xander Rodríguez Yáñez y Gladys María Padrón.

Según la ficha publicada en la plataforma, «son una familia que viven en La Guaira en los edificios Oasis y Resjurel», dos inmuebles ubicados en una de las zonas más golpeadas por los sismos.

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Entre los desaparecidos se encuentra Yadina de la Caridad Yáñez, instructora de ciclismo conocida como «Yadina La Cubana», quien fue vista por última vez en el Hotel Chipis Beach, en Catia La Mar, antes de que ocurrieran los temblores.

Cualquier persona con información sobre el paradero de la familia puede comunicarse al número 04.144.314.297, tal como indica la ficha de búsqueda.

Los terremotos de magnitudes 7.2 y 7.5 sacudieron el norte de Venezuela con apenas 39 segundos de diferencia entre uno y otro, y son considerados los más potentes registrados en el país desde 1900.

La Guaira fue declarada zona de desastre: colapsaron más de 250 edificios, el Hospital José María Vargas quedó destruido y el Aeropuerto Internacional de Maiquetía fue cerrado por daños severos. El acceso al estado fue restringido desde el viernes 26 de junio.

El balance oficial reporta 1,430 fallecidos y más de 3,360 heridos, mientras la ONU estima hasta 50,000 desaparecidos en todo el país. Los daños directos ascienden a 6,700 millones de dólares según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

Esta familia no es el único caso cubano sin resolver. Al menos 29 a 32 cubanos han sido reportados como desaparecidos en plataformas ciudadanas, la mayoría concentrados en La Guaira, en zonas como Caraballeda, Catia La Mar y Los Corales.

Entre las tragedias confirmadas figura la de la niña cubana Vanessa Martínez, cuya muerte fue confirmada el domingo, mientras su hermano Dayan Martínez permanece desaparecido. Ambos vivían con su padre, médico cubano, en el edificio Coral Beach de Los Corales.

Pese a los casos documentados, el régimen cubano negó tener datos oficiales sobre sus ciudadanos afectados. La directora general de Asuntos Consulares del Ministerio de Relaciones Exteriores, Ana Teresita González Fraga, declaró el domingo: «Hasta el momento no tenemos confirmación oficial de connacionales heridos, fallecidos o desaparecidos».

La plataforma venezuelatebusca.com, iniciativa voluntaria y sin fines de lucro creada por la emprendedora Julia Alessandra Mariano, registra al cierre de este sábado 71,837 personas, de las cuales 54,257 permanecen por localizar y 17,580 han sido encontradas. Más de 1,600 rescatistas de 16 países participan en las labores de búsqueda y rescate en Venezuela.