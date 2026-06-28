Díaz-Canel asegura mantener contacto permanente con Venezuela mientras más de 30 cubanos siguen desaparecidos tras terremotos

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El gobernante Miguel Díaz-Canel afirmó este sábado que ha mantenido "contacto permanente con las autoridades venezolanas" y con la embajada en Caracas desde el inicio de los devastadores terremotos, para conocer la situación de los cubanos allí y "darles toda la ayuda posible".

El mensaje, publicado en X, llega tres días después de la tragedia sísmica del 24 de junio, con magnitudes 7,2 y 7,5, los más potentes registrados en Venezuela desde 1900.

Hasta el momento, los movimientos telúricos dejaron 1,430 fallecidos y más de 3,360 heridos, si bien estimaciones de la ONU hablan de hasta 50,000 desaparecidos en todo el país sudamericano.

La declaración de Díaz-Canel contrasta con la opacidad que el propio régimen mantiene sobre la suerte de sus ciudadanos. Este sábado, la directora general de Asuntos Consulares del Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrex), Ana Teresita González Fraga, reconoció que el gobierno no tiene confirmación de cubanos afectados.

"Hasta el momento no tenemos confirmación oficial de connacionales heridos, fallecidos o desaparecidos", declaró González, quien informó sobre la habilitación del teléfono 7 8321484 para que familiares en Cuba puedan reportar la situación de sus allegados.

Mientras el Minrex aguarda datos oficiales, plataformas ciudadanas como Encuéntralos y el monitoreo del medio de prensa elToque documentan más de 30 cubanos desaparecidos con nombres, edades y últimas ubicaciones conocidas, la mayoría concentrados en el estado La Guaira.

Entre los desaparecidos figuran dos niños cubanos, Vanessa y Dayan Martínez, oriundos de Melena del Sur, Mayabeque, que vivían con su padre —médico cubano que permaneció en Venezuela tras una misión— en el edificio Coral Beach de Los Corales, La Guaira.

También está desaparecida una familia cubana de al menos seis miembros, entre ellos Alain Rodríguez Rojas y Teresa Rojas Rodríguez, en los edificios Oasis Beach y Resjurel de La Guaira.

En paralelo, la brigada médica cubana en Venezuela, integrada por aproximadamente 12,930 colaboradores distribuidos en los 24 estados del país, se movilizó de inmediato en los Centros de Diagnóstico Integral del estado La Guaira.

El jefe de la brigada, doctor Yusleivy Martínez Carmona, confirmó que todos los cooperantes estaban en "óptimo estado de salud" y que ellos mismos pidieron integrarse a las labores asistenciales.

"Los mismos cooperantes nos comenzaron a pedir integrarse a las funciones sanitarias", indicó.

Este sábado una réplica de magnitud 4,9 volvió a sacudir Venezuela, lo cual complicó las labores de rescate en las que participan 25 equipos de 17 países.

Mientras tanto, Abel Prieto, presidente de Casa de las Américas y asesor gubernamental, publicó una imagen de marines estadounidenses al tiempo que cuestionó sus intenciones humanitarias al calificarlos de "Rambos humanitarios".

La ONU estima que el doblete sísmico del 24 de junio dejó hasta 6,76 millones de afectados en todo el país, y el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) calculó con 42 % de probabilidad entre 10,000 y 100,000 posibles fallecidos en total.