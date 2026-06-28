Cruce confirmado: Bélgica vs. Senegal en dieciseisavos del Mundial 2026

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Bélgica y Senegal se medirán en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 el miércoles primero de julio a las 20:00 UTC (16:00 hora de Cuba) en el Lumen Field de Seattle, estadio que durante el torneo recibe el nombre oficial de Seattle Stadium y tiene capacidad para 68,740 espectadores.

El encuentro ya está confirmado como el Partido 82 de la fase eliminatoria del certamen que se disputa conjuntamente en Estados Unidos, México y Canadá.

El duelo tendrá un sabor histórico: ambas selecciones nunca se han enfrentado en una Copa del Mundo, por lo que este será su primer cruce oficial en la historia de la competición mundialista.

Los Diablos Rojos llegaron al cruce como líderes del Grupo G con cinco puntos, fruto de una victoria y dos empates. Su trayectoria en la fase de grupos fue irregular: arrancaron con un empate 1-1 ante Egipto el 15 de junio, luego igualaron 0-0 con Irán el 22 de junio, y cerraron con una goleada de 5-1 sobre Nueva Zelanda el sábado en el BC Place de Vancouver.

Esa última victoria resultó determinante para la clasificación. Bélgica y Egipto terminaron igualados con cinco puntos, pero la diferencia de goles —+4 frente a +1— le dio el primer puesto a los europeos. Los tantos ante Nueva Zelanda fueron obra de Leandro Trossard (doblete), Kevin De Bruyne y Romelu Lukaku, quienes mostraron la capacidad ofensiva del equipo cuando más lo necesitaba.

Como señala el resumen de la fase de grupos, «aunque llegó a la jornada decisiva en una posición crítica con solo dos puntos tras dos empates consecutivos, los Diablos Rojos se recuperaron con una contundente goleada de 5-1 sobre Nueva Zelanda», lo que les permitió cerrar el grupo con diferencia de goles de +4 y marcador global de 6-2.

Senegal, por su parte, avanzó como mejor tercero del Grupo I con apenas tres puntos y diferencia de goles de +2, tras una fase de grupos accidentada. Los Leones de la Teranga cayeron 3-1 ante Francia el 16 de junio y 3-2 ante Noruega con doblete de Haaland el 23 de junio, resultados que los dejaron al borde de la eliminación.

Sin embargo, la selección africana se rehízo en la última jornada con una contundente goleada de 5-0 sobre Irak el 26 de junio en Toronto, resultado que les permitió colarse entre los ocho mejores terceros del torneo.

«Senegal, con 3 puntos y diferencia de +2, logró el pase provisional como mejor tercero tras vencer 5-0 a Irak en Toronto», según el resumen de la fase de grupos del Grupo I.

El contraste entre ambos equipos es claro al revisar los números: Bélgica llega con seis goles anotados y dos encajados en la fase de grupos, mientras que Senegal registró ocho goles a favor y seis en contra, con un marcador global de 8-6 que refleja una mayor vulnerabilidad defensiva.

Los europeos mostraron solidez en el cierre; los africanos, capacidad de reacción cuando la eliminación era inminente.

El ganador de este cruce avanzará a los octavos de final, donde el siguiente partido en el Lumen Field de Seattle está programado para el seis de julio.