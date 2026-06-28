Senegal 5-0 Irak · Mundial 2026: goleada histórica que clasifica a los leones a los dieciseisavos

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Senegal aplastó a Irak por 5-0 el viernes en el BMO Field de Toronto, en el cierre de la fase de grupos del Grupo I del Mundial 2026, y se coló entre los ocho mejores terceros del torneo para avanzar a los dieciseisavos de final.

El partido arrancó con velocidad: H. Diarra abrió el marcador en el minuto cuatro y la dinámica cambió para siempre cuando R. Sulaka (Irak) vio la tarjeta roja en el minuto 13, dejando a su selección con diez hombres durante prácticamente todo el encuentro.

Con la superioridad numérica, Senegal dominó con un 69% de posesión y acumuló 27 tiros, 11 de ellos entre los tres palos, frente a apenas seis intentos iraquíes con uno solo a puerta.

Ismaila Sarr amplió la ventaja en el minuto 56 para el 2-0. Un minuto después, el técnico senegalés realizó tres cambios simultáneos y uno de los recién ingresados, Pape Gueye, se convirtió en el gran protagonista de la tarde: marcó en el 59' y repitió en el 71' para poner el 4-0.

Iliman Ndiaye cerró la cuenta en el 82' con el quinto tanto, completando la victoria más amplia de un equipo africano en la historia de los Mundiales.

El cuadro final del Grupo I dejó a Francia primera con nueve puntos (pleno de victorias), Noruega segunda con seis y Senegal tercera con tres puntos, diferencia de goles de +2 y ocho goles a favor, suficiente para clasificar como uno de los mejores terceros del torneo.

Irak, que regresó a un Mundial por primera vez desde México 1986 —cuatro décadas de ausencia—, cerró su participación con cero puntos, un solo gol a favor y 12 en contra en tres partidos, quedando eliminado.

Senegal llegó a este partido tras perder sus dos primeros compromisos: 3-1 ante Francia y 3-2 ante Noruega con doblete de Haaland, por lo que necesitaba una goleada para aspirar a continuar en el torneo.

El formato del Mundial 2026, con 48 selecciones distribuidas en 12 grupos de cuatro equipos, permite que los ocho mejores terceros de cada grupo avancen a la siguiente ronda, y Senegal aprovechó esa ventana con una actuación contundente.