Minuto de silencio por víctimas en Venezuela en el partido Colombia-Portugal del Mundial 2026

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Antes del pitido inicial del partido entre Colombia y Portugal en el Mundial 2026 este sábado, ambas selecciones se detuvieron en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens, Florida, para guardar un minuto de silencio por las víctimas del terremoto en Venezuela, en un gesto que conmovió a miles de hinchas presentes en las gradas.

El homenaje se produjo este sábado en el marco de la jornada final del Grupo K, tres días después de que un doble sismo de magnitudes 7.2 y 7.5 sacudiera Venezuela el 24 de junio, considerado el más potente registrado en el país desde 1900 y el noveno más fuerte documentado en América Latina.

Miles de aficionados colombianos que llenaban las tribunas levantaron las manos en señal de apoyo durante el minuto de silencio, en una imagen que recorrió las redes sociales y los medios deportivos internacionales.

La FIFA dispuso este tipo de homenajes en varios partidos de la fase de grupos: Francia ante Noruega el 26 de junio, Senegal frente a Irak, y España contra Uruguay en Guadalajara, donde el minuto de silencio terminó en una ovación unánime del estadio.

El seleccionador de Portugal, Roberto Martínez, ya había mostrado su solidaridad con un periodista venezolano durante la conferencia de prensa previa al encuentro, mientras que Cristiano Ronaldo y sus compañeros también se sumaron públicamente al gesto de duelo.

El balance oficial del desastre, según el presidente del Parlamento venezolano Jorge Rodríguez, ascendía este sábado a 1,430 fallecidos y 3,238 heridos, mientras la ONU estimaba que hasta 50,000 personas podrían estar desaparecidas bajo los escombros y más de 6.76 millones resultaron afectadas.

Los epicentros del doble sismo se ubicaron en los estados Yaracuy y Carabobo, con una profundidad de apenas 10 km que amplificó de forma devastadora el impacto en superficie: más de 346 edificios colapsaron o quedaron gravemente dañados, especialmente en La Guaira y Caracas.

El PNUD estimó los daños directos en 6,700 millones de dólares, y el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) emitió Alerta Roja con una probabilidad del 42% de que el número final de víctimas oscile entre 10,000 y 100,000 fallecidos.

Entre los damnificados también se confirmó la muerte de al menos cuatro futbolistas venezolanos, lo que añadió una dimensión especialmente dolorosa al gesto protagonizado en los estadios del Mundial.

Tras el minuto de silencio, Colombia venció a Portugal por 2-0 y se consagró líder del Grupo K con seis puntos, pero el resultado deportivo quedó en segundo plano ante la magnitud de la tragedia que motivó el homenaje.