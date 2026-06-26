Médicos cubanos ayudan tras terremotos en Venezuela

Integrantes de la brigada médica cubana desplegada en el estado venezolano de La Guaira se movilizaron tras los dos terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 que sacudieron Venezuela el miércoles 24 de junio, atendiendo heridos en los Centros de Diagnóstico Integral (CDI) de la zona, según un reportaje del canal estatal cubano Canal Caribe.

El estado La Guaira, uno de los más golpeados por los sismos, fue declarado zona de desastre. El balance de víctimas ascendió este viernes a 235 fallecidos y más de 4.500 heridos, según el ministro de Salud venezolano Carlos Alvarado, mientras 157 personas permanecen desaparecidas y 200 siguen atrapadas bajo escombros.

El reportaje de Canal Caribe mostró a médicos cubanos que, estando fuera de servicio en sus residencias, acudieron a los CDI en cuanto recibieron el llamado de la Guardia Nacional venezolana. «Nos avisaron, estábamos en la casa y rápido salimos para acá a prestarle servicio a los hermanos venezolanos que estaban llegando al CDI con heridas, con contusiones, con crisis hipertensivas y aquí a lo que haga falta. Siempre, el pueblo venezolano cuenta con nosotros, los médicos cubanos», declaró una de las galenas ante las cámaras.

El embajador cubano en Venezuela, Jorge Luis Mayo Fernández, y el jefe de la Brigada Médica, doctor Yusleivy Martínez Carmona, realizaron un recorrido de constatación por las zonas afectadas en La Guaira para verificar la situación del personal y de los servicios prestados.

Martínez Carmona explicó que, una vez confirmada la seguridad de todos los cooperantes, fueron los propios médicos quienes pidieron incorporarse a las labores asistenciales. «Una vez que contactamos con los 24 coordinadores y tuvimos la certeza de que todos nuestros cooperantes estaban en óptimo estado de salud, pues los mismos cooperantes nos comenzaron a pedir integrarse a las funciones sanitarias», afirmó el jefe de la brigada.

El médico también envió un mensaje tranquilizador a las familias en Cuba: «Hay que transmitirle a todas las familias cubanas que tienen cooperantes en Venezuela, que estén tranquilos, los cooperantes en Venezuela están en perfecto estado de salud, están brindando asistencia médica, están dando muestras de ese gran compromiso que tienen hace muchos años la salud pública cubana con el pueblo venezolano».

«Son una maravilla. No hay nada más que hablar de ellos. Son los mejores cubanos médicos que hay aquí», expresó uno de los pacientes venezolanos atendidos en el CDI.

El sistema hospitalario venezolano colapsó ante la avalancha de heridos: el Hospital José María Vargas de La Guaira desbordó su capacidad y trasladó el triaje al estacionamiento, mientras ocho centros hospitalarios resultaron afectados en todo el país.

El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel publicó en X sus condolencias y señaló que «el personal cubano de la Salud coopera activamente en la atención a los damnificados». La presidenta encargada venezolana Delcy Rodríguez agradeció a Díaz-Canel «por estar siempre junto a Venezuela en momentos tan difíciles», en respuesta directa a esa publicación.

Según datos oficiales de julio de 2025, la Misión Médica Cubana en Venezuela contaba con aproximadamente 12.930 colaboradores distribuidos en los 24 estados del país, aunque atraviesa una etapa de turbulencia desde la caída del gobierno de Nicolás Maduro en enero de 2026, cuando Cuba inició una repatriación gradual de personal.

En marzo de este año, dos médicos cubanos fallecieron en Venezuela en circunstancias que motivaron el reclamo público de sus familias.