Médicos cubanos ayudan tras terremotos en Venezuela

Integrantes de la brigada médica cubana desplegada en el estado venezolano de La Guaira se movilizaron tras los dos terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 que sacudieron Venezuela el miércoles 24 de junio, atendiendo heridos en los Centros de Diagnóstico Integral (CDI) de la zona, según un reportaje del canal estatal cubano Canal Caribe.
El estado La Guaira, uno de los más golpeados por los sismos, fue declarado zona de desastre. El balance de víctimas ascendió este viernes a 235 fallecidos y más de 4.500 heridos, según el ministro de Salud venezolano Carlos Alvarado, mientras 157 personas permanecen desaparecidas y 200 siguen atrapadas bajo escombros.
El reportaje de Canal Caribe mostró a médicos cubanos que, estando fuera de servicio en sus residencias, acudieron a los CDI en cuanto recibieron el llamado de la Guardia Nacional venezolana. «Nos avisaron, estábamos en la casa y rápido salimos para acá a prestarle servicio a los hermanos venezolanos que estaban llegando al CDI con heridas, con contusiones, con crisis hipertensivas y aquí a lo que haga falta. Siempre, el pueblo venezolano cuenta con nosotros, los médicos cubanos», declaró una de las galenas ante las cámaras.
El embajador cubano en Venezuela, Jorge Luis Mayo Fernández, y el jefe de la Brigada Médica, doctor Yusleivy Martínez Carmona, realizaron un recorrido de constatación por las zonas afectadas en La Guaira para verificar la situación del personal y de los servicios prestados.
Martínez Carmona explicó que, una vez confirmada la seguridad de todos los cooperantes, fueron los propios médicos quienes pidieron incorporarse a las labores asistenciales. «Una vez que contactamos con los 24 coordinadores y tuvimos la certeza de que todos nuestros cooperantes estaban en óptimo estado de salud, pues los mismos cooperantes nos comenzaron a pedir integrarse a las funciones sanitarias», afirmó el jefe de la brigada.
El médico también envió un mensaje tranquilizador a las familias en Cuba: «Hay que transmitirle a todas las familias cubanas que tienen cooperantes en Venezuela, que estén tranquilos, los cooperantes en Venezuela están en perfecto estado de salud, están brindando asistencia médica, están dando muestras de ese gran compromiso que tienen hace muchos años la salud pública cubana con el pueblo venezolano».
«Son una maravilla. No hay nada más que hablar de ellos. Son los mejores cubanos médicos que hay aquí», expresó uno de los pacientes venezolanos atendidos en el CDI.
El sistema hospitalario venezolano colapsó ante la avalancha de heridos: el Hospital José María Vargas de La Guaira desbordó su capacidad y trasladó el triaje al estacionamiento, mientras ocho centros hospitalarios resultaron afectados en todo el país.
El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel publicó en X sus condolencias y señaló que «el personal cubano de la Salud coopera activamente en la atención a los damnificados». La presidenta encargada venezolana Delcy Rodríguez agradeció a Díaz-Canel «por estar siempre junto a Venezuela en momentos tan difíciles», en respuesta directa a esa publicación.
Según datos oficiales de julio de 2025, la Misión Médica Cubana en Venezuela contaba con aproximadamente 12.930 colaboradores distribuidos en los 24 estados del país, aunque atraviesa una etapa de turbulencia desde la caída del gobierno de Nicolás Maduro en enero de 2026, cuando Cuba inició una repatriación gradual de personal.
En marzo de este año, dos médicos cubanos fallecieron en Venezuela en circunstancias que motivaron el reclamo público de sus familias.
Preguntas frecuentes sobre la ayuda de médicos cubanos tras los terremotos en Venezuela
CiberCuba te lo explica:
¿Cómo han contribuido los médicos cubanos en la emergencia tras los terremotos en Venezuela?
Los médicos cubanos se movilizaron para atender a los heridos en los Centros de Diagnóstico Integral (CDI) del estado La Guaira, una de las zonas más afectadas por los sismos. A pesar de estar fuera de servicio, acudieron inmediatamente al llamado de la Guardia Nacional venezolana para prestar apoyo a los damnificados.
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¿Cuál es el estado de seguridad de los médicos cubanos en Venezuela tras los terremotos?
Según el Ministerio de Salud Pública de Cuba, todos los colaboradores cubanos están fuera de peligro y se han sumado a las labores asistenciales para ayudar a la población venezolana afectada por los terremotos.
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¿Qué impacto tuvieron los terremotos en el sistema hospitalario de Venezuela?
El sistema hospitalario venezolano colapsó tras los terremotos debido a la avalancha de heridos. El Hospital José María Vargas de La Guaira, entre otros, desbordó su capacidad, trasladando el triaje al estacionamiento para manejar la situación.
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¿Qué acciones ha tomado el gobierno venezolano ante los terremotos?
La presidenta encargada Delcy Rodríguez declaró el estado de emergencia constitucional y zona de desastre en el estado La Guaira. También se suspendieron clases y servicios como el Metro de Caracas debido a los daños estructurales.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.