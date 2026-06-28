Susely Morfa celebra reconocimiento a Villa Clara en emulación del 26 de julio y cubanos responden: «Destacados en apagones»

Susely Morfa González, primera secretaria del Partido Comunista de Cuba (PCC) en Villa Clara, celebró públicamente que su provincia recibiera la condición de «Destacada» en la emulación moncadista por el 26 de julio, un reconocimiento otorgado por el Buró Político del PCC que generó una ola de burlas y escepticismo entre los cubanos en redes sociales.

En un video difundido por Canal Caribe, Morfa atribuyó el galardón al esfuerzo del «pueblo villaclareño» que, según ella, no se quedó «de brazos cruzados» pese a las «políticas de asfixia» y las limitaciones acumuladas durante más de seis meses.

«Y esto realmente en primer lugar es un resultado del pueblo, del pueblo villaclareño, del pueblo trabajador, que aún y con todas las limitaciones, con todos los obstáculos, con todas las políticas de asfixia que hemos vivido durante más de seis meses, recrudecida, ha sido un pueblo que no se ha quedado de brazos cruzados», declaró la funcionaria.

Entre los indicadores que Morfa destacó figuran una mortalidad infantil de 6.3 por mil y mortalidad materna en cero, el desempeño de educadores para cerrar el curso escolar, el trabajo del sector turístico, los tabacaleros, el comercio y la gastronomía, así como la instalación de luminarias con tecnología solar en calles y avenidas principales.

Sin embargo, la realidad que viven los villaclareños contradice de forma directa ese relato triunfalista. La provincia ha sufrido apagones de hasta 20-22 horas diarias en lo que va de 2026, lo que le ha valido el apodo popular de «Villa Oscura». En mayo de 2026, el déficit eléctrico nacional alcanzó un récord histórico de 2,113 MW, con Villa Clara entre las provincias más golpeadas. Residentes protestaron en marzo de 2026 tras más de 30 horas consecutivas sin electricidad.

A la crisis energética se suma el desabastecimiento de medicamentos: 368 de 636 fármacos esenciales estaban sin existencias en la provincia en junio de 2026, paralizando cirugías y servicios de urgencia. Además, Villa Clara acumula seis años consecutivos sin cumplir el plan de producción azucarera y en 2025 perdió más de 15,000 reses, afectando la producción de leche y carne.

En ese contexto, los comentarios al video de Canal Caribe —que acumuló 346 respuestas, en su mayoría críticas— reflejaron el descrédito generalizado hacia el reconocimiento. «La celebración es con o sin apagón», escribió Rosa Rodríguez. Rolando Ruiz fue más directo: «El pueblo que tanto aguanta, que no tiene corriente, ni agua ni comida, no entiendo qué logro celebran». Omar Hernández cuestionó los criterios: «¿Y cuáles fueron los parámetros medidos? Porque los resultados no se ven por ningún lado». Omar Vega Rodríguez resumió el sentir con una frase: «Villa Oscura, puro show. Pregunten a los villaclareños por esos supuestos logros».

Morfa, conocida popularmente como la «psicóloga millonaria» desde 2015 —cuando afirmó haber pagado con su propio salario de unos 20 dólares mensuales su viaje a la Cumbre de las Américas en Panamá—, fue designada primera secretaria del PCC en Villa Clara en junio de 2025, en un pleno presidido por Roberto Morales Ojeda, miembro del Buró Político.

Junto a Villa Clara, Matanzas también recibió la condición de Destacada en la emulación, mientras que el municipio de Vertientes, en Camagüey, obtuvo la condición de Vanguardia por cuatro años consecutivos. Tony Hernández González resumió con una sola pregunta lo que muchos villaclareños se preguntan: «No entiendo nada, ¿en qué nos destacamos?».