Villa Clara vivió un apagón casi total: Electricidad en solo 7 circuitos

Villa Clara atraviesa este sábado un apagón casi total en la medida que solo 7 circuitos de los más de 160 de la provincia no contaba esta mañana con servicio eléctrico.

“A las 9:40 minutos de la mañana de hoy sábado continuaban a oscuras la mayoría de los circuitos de Villa Clara consecuencia de la inestable e insuficiente generación térmica. El director del Despacho de Carga, Yadier Ruiz declaró que el déficit en la provincia supera los 135 MW”, informó en Facebook el Gobierno provincial.

“Disponen de 22 MW con servicio solo 7 circuitos residenciales de los más de 160. La generación de electricidad en Cuba continúa con una situación compleja”, precisa la información.

“El director general de la Empresa Eléctrica en Villa Clara, Ing. Eduardo Pérez Reyes afirmó, además, que solo se dispuso de 20 MW durante la noche de ayer y la madrugada de hoy”, concluyen.

La Habana también en apagón total

También La Habana amaneció este sábado bajo una severa crisis energética, luego de que cuatro de los seis bloques principales del sistema eléctrico quedaran fuera de servicio.

El apagón masivo afecta a cientos de miles de residentes y amenaza con extenderse durante las próximas horas, mientras las autoridades trabajan a contrarreloj para restablecer el suministro.

De acuerdo con los reportes técnicos de la Empresa Eléctrica de La Habana en Telegram, los bloques 1, 3, 4 y 5 se encuentran paralizados por emergencia, mientras que otro bloque clave permanece fuera por mantenimiento programado.

La situación con los bloques generadores ha reducido de manera drástica la capacidad de generación y forzado la aplicación de cortes prolongados en distintos municipios.

Vecinos de barrios habaneros como Centro Habana, Diez de Octubre y Marianao han expresado su malestar ante la situación. La empresa estatal confirmó que este viernes se afectó el servicio eléctrico en la Habana todo el día. La mañana de este sábado todavía no se había restablecido el servicio.

La máxima afectación fue de 198 MW a las 8:40 pm. Fueron afectados los seis bloques.

“Las condiciones en la disponibilidad de la generación continúan por lo que para el día de hoy las afectaciones continuarán con tiempo de hasta 4 horas como promedio”, escribió la empresa.

En comentarios en redes sociales algunos señalan que ya acumulaban varias horas sin electricidad, con afectaciones en la conservación de alimentos, el acceso a agua y la comunicación.

La crisis se suma a una cadena de fallos recurrentes en la infraestructura energética del país, marcada por equipos obsoletos, falta de mantenimiento y escasez de combustible.

El déficit de generación alcanzó este viernes en Cuba los 1,939 megavatios en el horario pico nocturno, mientras que para este sábado se estima una afectación de 1,868 MW, según informaron fuentes oficiales.

La magnitud del déficit ha obligado a aplicar cortes prolongados y desiguales, lo que imposibilita establecer un sistema de rotación estable para los diferentes territorios.

