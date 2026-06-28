Rescatistas españoles de Usar13 no pudieron viajar a Venezuela por trabas burocráticas

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El equipo español de búsqueda y rescate Usar13 anunció este sábado que no logró desplazarse a Venezuela para participar en las labores de auxilio tras los devastadores terremotos del 24 de junio, y que ha decidido regresar a casa ante la perspectiva de que los obstáculos que impiden su viaje se prolongarán en el tiempo.

A través de sus redes sociales, la organización comunicó: «Por diferentes motivos, Usar13 no puede volar, al igual que muchos otros equipos, y viendo que esta situación se alargará en el tiempo hemos decidido volver a casa».

Captura de FB/Usar13

El mensaje, cargado de frustración, añadía: «Nos vamos con mucha pena por no haber podido ayudar y aportar nuestro granito de arena al pueblo venezolano. Gracias a todos los que nos habéis apoyado en este camino».

Usar13 es una asociación humanitaria independiente, privada y sin ánimo de lucro con sede en La Nucía (Alicante), fundada en 2013 y especializada en búsqueda y rescate urbano con perros. La organización ha participado en misiones internacionales previas, entre ellas el terremoto de Turquía en 2023 y la DANA de Valencia en 2024.

La organización no especificó la naturaleza exacta de los obstáculos —si se trata de problemas de visado, permisos de entrada, coordinación con las autoridades venezolanas u otras trabas logísticas—, pero sí subrayó que no era el único equipo en esa situación, lo que apunta a dificultades sistémicas que afectaron a múltiples grupos de rescate voluntarios.

Según Esnoticiaglobal los rescatistas habrían tenido coordinado un vuelo para las 5:00 de la tarde de este sábado, con equipajes ya pesados incluso, y por trabas burocráticas entre la Embajada de Venezuela en España y la aerolínea no pudieron partir.

Este caso podría poner de relieve el patrón histórico del régimen de Nicolás Maduro de ejercer un control estricto sobre la entrada de organizaciones no gubernamentales extranjeras al país, una práctica que en el pasado ha generado fricciones con la comunidad internacional y que ahora, en medio de una catástrofe de proporciones históricas, vuelve a dejar fuera a equipos civiles independientes dispuestos a ayudar.

Los terremotos que sacudieron Venezuela el 24 de junio fueron dos sismos de magnitudes 7.2 y 7.5 registrados con apenas 39 segundos de diferencia, con epicentros en San Felipe y Yumare, en el estado Yaracuy. El estado La Guaira, la zona costera más próxima a Caracas, fue declarado zona de desastre.

El balance de fallecidos ascendía a 1,430 muertos y más de 3,238 heridos al 27 de junio, con 346 construcciones colapsadas. La ONU estimó que hasta 50,000 personas podrían estar desaparecidas y más de seis millones de afectadas.

Mientras equipos civiles como Usar13 quedaban bloqueados, el mundo se movilizó hacia Venezuela con 17 países enviando 25 equipos y cerca de 1,600 rescatistas internacionales. España desplegó oficialmente 63 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME), nueve perros de rescate y personal sanitario a bordo de un avión del Ejército del Aire; la UME ya operaba en La Guaira y había rescatado dos personas con vida en la zona residencial Vistamar.

La diferencia de trato entre los equipos estatales y las organizaciones civiles independientes resulta reveladora: mientras la maquinaria gubernamental accede con relativa fluidez, las ONG como Usar13 chocan con una burocracia que las deja varadas.

En ese mismo escenario, los médicos cubanos en Venezuela —unos 12,930 colaboradores según datos de julio de 2025— se movilizaron de inmediato en La Guaira tras los sismos, en el marco de los acuerdos de cooperación entre los regímenes de La Habana y Caracas. La presidenta encargada Delcy Rodríguez agradeció públicamente el apoyo cubano, en un contraste que ilustra cómo el gobierno venezolano facilita la presencia de aliados ideológicos mientras obstaculiza la llegada de organizaciones civiles independientes.

Al menos nueve españoles murieron en los terremotos y 131 ciudadanos de ese país permanecían desaparecidos, lo que convierte esta tragedia en una emergencia consular de primer orden para Madrid, además de una catástrofe humanitaria que sigue reclamando cada rescatista disponible.