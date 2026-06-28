Residentes en Santiago de Cuba capturan a un ladrón y lo retienen hasta que llega la Policía

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Residentes del reparto Chicharrones, en Santiago de Cuba, interceptaron e inmovilizaron a un hombre sorprendido presuntamente intentando cometer un robo, según reportó el periodista independiente Yosmany Mayeta Labrada en Facebook.

El incidente ocurrió el viernes alrededor de las 2:00 de la madrugada en la calle 3ra, entre las calles 20 y 22, donde varios vecinos lograron reducir al individuo antes de que las autoridades hicieran acto de presencia.

Al detenido lo apodan «El gordo» y, según los propios residentes, vive en la misma cuadra donde intentó cometer el delito.

Foto: Facebook / Yosmany Mayeta Labrada

Las imágenes difundidas muestran al hombre inmovilizado en el lugar. Posteriormente, Mayeta Labrada recibió fotos que confirmaban la llegada de la Policía y el arresto formal del sospechoso.

Captura de Facebook / Yosmany Mayeta Labrada

El episodio no es un caso aislado.

En los últimos meses, Santiago de Cuba ha sido escenario de una cadena de situaciones similares en las que los ciudadanos, hartos de la inseguridad y desconfiados de la respuesta institucional, actúan por cuenta propia para retener a presuntos delincuentes.

En febrero, vecinos del reparto Vista Hermosa retuvieron a un presunto ladrón sorprendido intentando robar una vivienda; en abril, residentes de Veguita de Galo capturaron a un joven armado con machete que había amenazado a un menor y robado a una doctora.

El 7 de junio, un presunto ladrón de celulares fue capturado, golpeado y amarrado a un árbol en el reparto Sueño mientras la Policía aún no había llegado al lugar.

En mayo, vecinos del mismo reparto retuvieron a un adolescente de 15 años que había arrebatado dos cadenas y declaró con descaro: «Soy menor, no me va a pasar nada».

Este patrón de justicia por mano propia refleja la profunda desconfianza de la población en las instituciones de seguridad del régimen, incapaces de garantizar el orden básico en los barrios.

Los datos respaldan esa percepción. Según el Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana, en 2025 se registraron 2,833 delitos verificados en Cuba, un aumento del 115 % respecto a 2024 y del 337 % frente a 2023.

Los robos fueron el delito más frecuente, con 1,536 casos, lo que representa un incremento del 479 % desde 2023. Santiago de Cuba acumuló 323 delitos verificados ese año, convirtiéndose en la cuarta provincia más afectada del país.

Analistas vinculan este deterioro a la crisis económica -con una contracción del PIB del 5 % en 2025 y una caída acumulada del 15 % desde 2020- y a la deserción policial, estimada en un aumento del 20 %, que ha mermado la capacidad de respuesta del Estado ante el delito.

El régimen cubano no ha emitido declaraciones oficiales significativas sobre estos episodios de justicia popular, lo que refuerza la percepción de impunidad e inacción institucional ante una crisis de seguridad que Cuba registra como un incremento sin precedentes del crimen, mientras concentra sus recursos en reprimir a la disidencia.

Mayeta Labrada, quien ha documentado decenas de casos similares desde su línea de denuncias, lo resumió con una frase que circula entre los santiagueros: «El pueblo está cansado de tanto robo».