Cuba suma 350 feminicidios desde 2019 hasta junio de 2026, según observatorios independientes

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Cuba acumula 350 feminicidios desde 2019 hasta junio de 2026, según los registros del Observatorio de Género de Alas Tensas (OGAT) y el Observatorio de Feminicidios YoSíTeCreo en Cuba (YSTCC), publicados en Facebook por Alas Tensas.

La cifra, calificada por los propios observatorios como un subregistro, evidencia una crisis de violencia de género que el régimen cubano se niega a reconocer oficialmente.

«Cada feminicidio revela una vida arrebatada, pero también una falla institucional. Prevenir, proteger y reparar no puede seguir dependiendo SÓLO de la sociedad civil», señala la publicación.

Captura de Facebook / Alas Tensas

La distribución anual revela una tendencia alarmante: 16 crímenes en 2019, 33 en 2020, 36 en 2021, 36 en 2022, un pico histórico de 90 en 2023, 56 en 2024, 48 en 2025 y 35 en lo que va de 2026, año aún en curso.

Foto: Facebook / Alas Tensas

El salto de 2023 -casi el triple que el año anterior- marcó un punto de inflexión que no ha tenido respuesta institucional alguna por parte del gobierno.

Lo que va de 2026 tampoco ofrece señales de mejora: el ritmo actual de feminicidios representa un aumento del 112,5 % respecto al mismo período de 2025, según datos de OGAT.

Entre los casos más recientes figura Arnelys Nancy Vega González, de 25 años, asesinada el 7 de junio en Centro Habana por su pareja, y Daisi María Isaac Brito, de 56 años, confirmada como víctima número 34, el 15 de junio.

El perfil del crimen es consistente: el 83,3 % de los feminicidios son perpetrados por la pareja o expareja de la víctima, el 64,6 % se cometen con arma blanca y el 62,5 % ocurren en el hogar o el entorno inmediato de la víctima.

Las mujeres de entre 15 y 45 años concentran la mayoría de los casos. En lo que va de 2026, OGAT también contabilizó 19 intentos de feminicidio y un crimen de hombre por motivos de género.

Todos estos datos provienen exclusivamente de observatorios independientes, porque el régimen cubano no publica estadísticas oficiales sistemáticas sobre feminicidios.

La situación se agrava tras el cierre del Observatorio YSTCC en abril de 2026 por falta de recursos y desgaste humano, después de documentar 315 crímenes entre 2019 y 2025. Esa decisión deja al OGAT de Alas Tensas como único observatorio independiente activo en la Isla.

«La plataforma no cuenta con los recursos humanos ni materiales para seguir manteniendo el registro de feminicidios, que cada día se hace más difícil en el contexto cubano», explicó YSTCC al anunciar su cierre.

El marco legal cubano no ofrece ninguna protección específica: el Código Penal vigente (Ley 151/2022) no tipifica el feminicidio como delito autónomo, Cuba carece de ley integral contra la violencia de género y no existen refugios institucionales ni protocolos públicos de protección para mujeres en riesgo.

En 2022, la Asamblea Nacional rechazó una enmienda que buscaba incluir el feminicidio en el nuevo Código Penal. La Federación de Mujeres Cubanas (FMC), única organización femenina legal en el país, no solo guardó silencio ante los crímenes, sino que se opuso a esa tipificación.

En junio de 2026, el UNFPA de la ONU otorgó un reconocimiento a la FMC por su supuesto trabajo en protección de mujeres, decisión que fue duramente cuestionada por activistas independientes.

Alas Tensas exige al régimen que reconozca públicamente la violencia hacia las mujeres, publique estadísticas oficiales, tipifique el feminicidio, active protocolos de protección, habilite refugios y garantice líneas de emergencia.

Y añade una demanda que resume la doble violencia institucional: «También debe dejar de criminalizar a las activistas y observatorios independientes que documentan estos casos ante el silencio estatal».