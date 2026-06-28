Llegan al puerto de Santiago de Cuba 15 mil toneladas de arroz procedentes de China

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El buque CHL Neptune atracó el sábado en el Puerto de Santiago de Cuba con 15,000 toneladas de arroz donado por China, según anunció el embajador chino en la Isla, Hua Xin, a través de su cuenta en X.

El diplomático describió el envío como una muestra de «la hermandad inquebrantable entre ambos Partidos y pueblos».

El cargamento corresponde al segundo lote del paquete de emergencia de 60,000 toneladas aprobado por el presidente chino Xi Jinping en enero.

Ese paquete se distribuye en cuatro embarques de 15,000 toneladas cada uno: dos con destino al Puerto de La Habana y dos al Puerto de Santiago, punto de entrada para el abastecimiento de las provincias orientales del país.

El primer lote de este paquete de 60,000 toneladas llegó al Puerto de La Habana el 23 de mayo, pero su descarga se extendió casi 29 días, casi tres veces el plazo original de 10 días.

El régimen atribuyó el retraso a las limitaciones de combustible derivadas de las sanciones estadounidenses, aunque también quedaron en evidencia deficiencias logísticas internas.

Reinier Lores Riverón, director de ASEGEM -la entidad del Ministerio de Comercio Interior (MINCIN) encargada de la logística de abastecimiento-, reconoció el incumplimiento, pero culpó a Washington por la demora en la descarga del arroz.

Sumado a un primer compromiso de 30,000 toneladas anunciado también en enero, el total de arroz comprometido por China para Cuba en este año asciende a 90,000 toneladas, el mayor volumen histórico de donaciones de ese grano entre ambos países.

El paquete de emergencia de Xi Jinping también incluyó 80 millones de dólares destinados a equipamiento eléctrico.

La llegada de este segundo lote al Puerto de Santiago resulta vital para el oriente cubano, región históricamente más rezagada en la distribución de alimentos.

La ministra de Comercio Interior, Betsy Díaz Velázquez, había señalado que el arroz chino beneficiará a 9,600,000 consumidores en todas las provincias, así como a instituciones de educación y salud.

El contexto en que arriba el cargamento refleja la profundidad de la crisis alimentaria que atraviesa Cuba.

La producción nacional de arroz cayó de 304,000 toneladas en 2018 a apenas 111,000 en 2025, frente a una demanda de 600,000 toneladas anuales, lo que obliga al país a importar o recibir en donación cerca del 95 % del arroz que consume.

En el mercado informal, la libra del grano supera los 400 pesos cubanos en algunas zonas del país.

La canasta familiar normada de junio depende casi íntegramente de donaciones internacionales, no de producción propia ni de compras estatales.

El retraso de casi un mes en la descarga del primer lote en La Habana encendió las alarmas sobre la capacidad logística del régimen para distribuir la ayuda a tiempo, y generó una ola de críticas en redes sociales.

«Después de más de 60 años de revolución, Cuba tiene que depender de donaciones de arroz para alimentar a su pueblo», escribió un usuario cubano al conocer los envíos.

El canciller Bruno Rodríguez advirtió además que «la falta de combustible impide que casi el 50 % de los medicamentos producidos en Cuba en los últimos meses sean distribuidos por todo el país», lo que ilustra que los problemas de distribución van mucho más allá del arroz.