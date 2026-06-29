Taxi acuático gratis en Miami Beach: la ciudad se prepara para miles de aficionados por la final del Mundial

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Miami Beach pondrá a disposición de los aficionados al fútbol un servicio ampliado de taxi acuático completamente gratuito durante el fin de semana de las finales de la Copa Mundial FIFA 2026, como parte de un operativo de transporte diseñado para evitar el colapso vial que se espera en la ciudad.

El servicio, que habitualmente opera solo de lunes a viernes, extenderá su horario de manera excepcional al sábado 18 y domingo 19 de julio, entre las 10:00 a.m. y las 11:00 p.m., para coincidir con el partido por el tercer puesto y la gran final del torneo.

Las embarcaciones —de unos 12 metros de longitud y capacidad para hasta 55 pasajeros por recorrido— cubrirán la ruta entre Venetian Marina, en Miami, y Maurice Gibb Memorial Park, en Miami Beach, cruzando la Bahía de Biscayne en aproximadamente 20 minutos sin depender del tráfico vehicular ni de los puentes levadizos.

El plan de movilidad va más allá del agua. Autobuses gratuitos con salidas cada 15 minutos conectarán Maurice Gibb Memorial Park, el estacionamiento de la calle 41 con Pine Tree Drive y el Miami Beach Bandshell, sede de las fiestas públicas oficiales, para que quienes lleguen en taxi acuático puedan continuar su recorrido sin necesidad de un vehículo particular.

Para quienes prefieran llegar en automóvil, las autoridades habilitaron un sistema de estacionamiento con transbordo que ofrecerá autobuses gratuitos cada 10 minutos entre las 9:30 a.m. y las 11:30 p.m., enlazando el Miami Beach Rowing Club, el nuevo estacionamiento de la calle 67 y el Bandshell.

Una ruta adicional cubrirá los estacionamientos ubicados entre las calles 83 y 85.

El taxi acuático gratuito es un servicio permanente lanzado en enero de 2026 que sustituyó un programa piloto que tenía un costo de entre cinco y 12 dólares.

Lo opera Water Taxi of Fort Lauderdale LLC con un presupuesto anual estimado de 1.2 millones de dólares, financiado a partes iguales por la ciudad y una subvención estatal.

El operativo se enmarca en la preparación de Miami-Dade para recibir entre 750,000 y un millón de visitantes durante las festividades del Mundial, para las que el condado destinó 46 millones de dólares en mejoras de infraestructura de transporte.

Mientras la gran final se disputará el domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Miami Beach organizará una fiesta pública gratuita en el Sand Bowl, detrás del Miami Beach Bandshell, en 72nd Street y Collins Avenue. Las puertas abrirán a la 1:00 p.m. y el partido comenzará a las 3:00 p.m.

El sábado 18, el mismo espacio acogerá la transmisión del partido por el tercer puesto, con puertas a las 3:00 p.m. y inicio a las 5:00 p.m.

Las entradas al Sand Bowl son gratuitas, aunque las autoridades recomiendan registrarse con anticipación en miamibeachbandshell.com, ya que quienes reserven tendrán prioridad de acceso sobre el público general.