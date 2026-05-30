Miami-Dade espera hasta un millón de visitantes para las festividades de la Copa del Mundo 2026

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El condado de Miami-Dade se prepara para recibir entre 750,000 y un millón de visitantes durante todas las festividades de la Copa del Mundo FIFA 2026, según proyecciones difundidas por medios locales y confirmadas por autoridades del condado.

El sur de Florida será una de las zonas más activas del torneo, que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026. El Hard Rock Stadium albergará siete partidos del Mundial, incluyendo cuatro de fase de grupos, uno de octavos de final, uno de cuartos de final y el partido por el tercer puesto.

El calendario de encuentros en Miami arranca el 15 de junio con Arabia Saudí frente a Uruguay, y se extiende hasta el 18 de julio con la final de bronce. Entre los partidos más atractivos figura el duelo del 24 de junio entre Escocia y Brasil, y el del 27 de junio entre Colombia y Portugal.

El evento central para el público general será el FIFA Fan Festival en Bayfront Park, en el centro de Miami, que funcionará de forma gratuita durante 23 días consecutivos, del 13 de junio al 5 de julio.

El recinto cubrirá 436,000 pies cuadrados e incluirá un anfiteatro con capacidad para 10,000 personas, transmisiones en vivo de todos los partidos, gastronomía y actividades interactivas. Se espera una afluencia de hasta 30,000 visitantes diarios en el festival.

Además del festival central, zonas de activación y watch parties están previstas en Miami Beach, Bayside Marketplace, Brickell City Centre y otras localidades del condado. El condado también planea ofrecer shuttles gratuitos en días de partido para aficionados con boleto desde puntos designados.

El impacto económico proyectado para Miami-Dade es de aproximadamente 1,500 millones de dólares, según estimaciones citadas en medios locales. La Universidad Internacional de Florida (FIU) estima que ese impacto se extenderá más allá del turismo, alcanzando transporte, aeropuertos, puertos, cruceros, comercio minorista y entretenimiento en toda la región.

Para hacer frente al flujo de visitantes, el condado aprobó un paquete de infraestructura de 46 millones de dólares que incluye mejoras de transporte, tecnología de seguridad, actualizaciones aeroportuarias y servicios multilingües para visitantes.

En materia de seguridad, el FBI y las autoridades locales llevan meses coordinando planes que incluyen zonas de exclusión aérea de tres millas de radio alrededor del estadio con un techo de 3,000 pies.

Las autoridades advirtieron que violar las restricciones de drones puede acarrear multas de hasta 100,000 dólares, hasta un año de prisión y confiscación del aparato. La planificación busca evitar los incidentes de la final de la Copa América 2024, cuando aficionados sin boleto rompieron barreras en el mismo estadio.

Un factor que podría moderar las proyecciones más optimistas es el contexto migratorio. El turismo internacional a Estados Unidos cayó 5.4% en 2025, y un 34% de encuestados señala las políticas migratorias como razón para evitar viajar al país.

Ante ello, agentes de ICE y el Departamento de Seguridad Nacional estarán presentes durante todos los días del torneo, lo que ha generado preocupación entre potenciales visitantes internacionales.

Para facilitar el acceso de aficionados extranjeros, el programa FIFA Pass prioriza entrevistas consulares para compradores de boletos verificados que necesiten visa para ingresar a Estados Unidos.