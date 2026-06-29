Dramaturgo cubano describe el país como «campo de batalla» marcado por odio y confrontación

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El dramaturgo y director teatral Freddys Núñez Estenoz publicó en su perfil de Facebook un extenso texto reflexivo en el que retrata a Cuba como un país fracturado por décadas de rencor, donde la confrontación entre cubanos ha erosionado la humanidad colectiva.

«Cuba es un campo de batalla... Peleamos contra todos y entre todos. Intentamos validar nuestras ideas, pronosticamos el futuro, nos quejamos del pasado, buscamos culpables... y, en esta batalla inmensa, se va diluyendo despacio, y sin que nos demos cuenta, nuestra humanidad, nuestra sensibilidad», escribió el fundador del Teatro del Viento de Camagüey.

El texto, acompañado de una fotografía tomada frente al altar de la Virgen de la Caridad del Cobre, plantea el perdón y la conciliación como las únicas salidas posibles a esa fractura.

«Cuando pienso en Cuba, las primeras palabras que vienen a mi cabeza son PERDÓN y CONCILIACIÓN... Sin esto no hay camino posible hacia esa Cuba soñada», afirmó el dramaturgo, quien reconoció que no todos están en condiciones de dar ese paso: «Probablemente no podamos abrazarnos, lo sé y lo entiendo... No todos estamos preparados para un abrazo que deje atrás décadas acumulando odio y resentimiento... pero sí creo que es posible perdonar».

Núñez Estenoz, con varias décadas de trayectoria artística, describió cómo desde el escenario ha logrado reunir a personas de posiciones radicalmente opuestas: periodistas independientes como Henry Constantin Ferreiro, funcionarios culturales, el presidente de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC) Armando Pérez Padrón, la artista y diputada a la Asamblea Nacional Regina Balaguer, clérigos, emprendedores y ciudadanos de a pie.

«Durante más de 25 años he intentado, desde el arte, crear puentes, abrir caminos, hacer coexistir en un mismo espacio a gente diversa... Algunas ubicadas en extremos políticos muy divergentes y, al menos en ese tiempo que dura la representación, hemos estado juntos desde el respeto», señaló.

El dramaturgo fue categórico al rechazar cualquier vía violenta hacia el cambio: «Me niego a aceptar y apoyar que ese camino pase por una intervención militar o por un baño de sangre que tiña las calles de nuestra isla... En tales circunstancias perderíamos todos y esa brecha de odio crecería aún más».

También hizo una confesión personal que refuerza la autenticidad de su llamado: «Yo también he odiado, lo reconozco sin vergüenza alguna; también me he sentido decepcionado, traicionado; he escrito desde la rabia, desde la angustia, desde la desesperación... pero esas sensaciones duran poco, muy poco, y de eso me siento orgulloso, muy orgulloso... de no dejar crecer el odio dentro de mí».

Este texto se suma a una serie de intervenciones públicas del artista que se han intensificado en el último año.

En diciembre de 2025, publicó el desgarrador mensaje titulado «El país que soñamos anda a rastras», y en noviembre de ese mismo año arremetió en redes contra la crisis sanitaria en Cuba, denunciando el avance del dengue y la chikungunya por abandono estatal.

En junio de 2026, su texto «Deberían irse», interpretado como monólogo por la actriz Yia Caamaño, superó las 100,000 reproducciones en menos de 24 horas, lo que confirma el alcance creciente de su voz en el debate público cubano.

«Cuando miro desde la escena no veo solo al público, veo a Cuba... Gente diversa que es Cuba en un encuentro silencioso, calmado, esa Cuba diversa casi al borde de un abrazo; un abrazo posible desde el arte, desde el perdón, desde el amor y la fe», concluyó Núñez Estenoz.