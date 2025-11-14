Director de teatro arremete en redes: "La crisis sanitaria tiene más de abandono que de bloqueo"

Vídeos relacionados:

El dramaturgo Freddy Núñez Estenoz, fundador y director general de la compañía Teatro del Viento, denunció en redes sociales la profunda crisis sanitaria que atraviesa Cuba, marcada por el colapso de los servicios de salud, la falta de fumigación efectiva y el avance del dengue y la chikungunya en todo el país.

En un extenso y desgarrador mensaje publicado en Facebook, Núñez Estenoz calificó a Cuba como “un país enfermo, desamparado y agónico”, y aseguró que la situación actual “tiene más de abandono que de bloqueo”, en clara alusión al discurso oficial del régimen, que culpa al embargo estadounidense de la crisis sanitaria.

Publicación de Facebook/Facebook/Freddy Núñez Estenoz

“La crisis sanitaria que atravesamos hoy tiene más de abandono que de BLOQUEO…, más de irresponsabilidad que de BLOQUEO…, más de desamparo que de BLOQUEO”, escribió el artista, subrayando que lo que vive el país es una desidia generalizada y no un efecto externo.

“Somos un país enfermo”

El dramaturgo relató que su cuadra fue fumigada “después de mucho tiempo”, pero denunció que la medida llega tarde y se limita a cumplir con una estadística, mientras la basura se acumula a menos de 200 metros de su casa, impidiendo el paso.

“Todos mis vecinos han enfermado recientemente de alguna arbovirosis…, nadie se salva, todos estamos condenados a pasar por esa agonía”, escribió Núñez Estenoz.

Lo más leído hoy:

El artista criticó también la Mesa Redonda del régimen dedicada al tema de las arbovirosis, calificándola de “cosmética y triunfalista”, y acusó a los medios oficiales de ocultar la gravedad real de la crisis y las muertes provocadas por el brote.

“Donde la realidad se omite…, donde el drama colectivo de un país enfermo se resume a una estadística…, donde no aparecen las muertes, porque sí hay muertos y no son pocos”, lamentó.

Un país en emergencia sanitaria

Las declaraciones del director teatral llegan en momentos en que Cuba atraviesa una emergencia sanitaria, con decenas de miles de casos confirmados de chikungunya y dengue, así como una expansión sostenida del mosquito Aedes aegypti en casi todas las provincias, según reportes oficiales del propio Ministerio de Salud Pública.

El país se encuentra en alerta, con las provincias de La Habana, Holguín, Matanzas, Camagüey, Cienfuegos y Villa Clara entre las más afectadas. Sin embargo, los fallos en la fumigación, la escasez de medicamentos y la falta de recursos básicos agravan la crisis y alimentan el descontento social.

“El bloqueo no aplica en China, y los equipos de fumigación son fabricados en China”, recordó Núñez Estenoz, desmontando los argumentos del gobierno sobre las causas del colapso sanitario.

“Somos una isla naufragada”

El mensaje del artista concluye con una poderosa metáfora sobre el estado del país: “Somos un país enfermo, enfermo de todo…, desamparado, cansado y agónico. Somos una isla naufragada a merced de mosquitos y otras criaturas que nos chupan la sangre…, y nos dejan rígidos, tiesos, pero aún lúcidos, al menos lúcidos para mirarles de frente.”

Las palabras de Freddy Núñez Estenoz, más allá del ámbito cultural, reflejan el hartazgo de una ciudadanía que vive rodeada de basura, mosquitos y negligencia estatal, mientras el gobierno continúa justificando la crisis con el embargo y los medios oficiales intentan tapar el colapso con discursos vacíos y estadísticas maquilladas.