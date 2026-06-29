Cubana: «No recuerdo la última vez que comí con electricidad»

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Una cubana publicó en redes sociales un testimonio que en pocas horas se convirtió en símbolo del agotamiento colectivo ante la crisis eléctrica: «Ya no recuerdo la última vez que comí con electricidad. Ya no recuerdo la última vez que pude usar mis equipos electrodomésticos con normalidad. Ya no recuerdo la última vez que me senté a descansar viendo una película, sin preocuparme por otro apagón».

En su publicación, Mileydis González describe cómo los apagones le han arrebatado lo más elemental: cocinar con tranquilidad, dormir una noche completa, conservar alimentos y compartir en familia.

«Nos han robado cosas tan simples que antes parecían normales», escribió, antes de cerrar con una declaración de resistencia: «Porque esto ya no es vida... es una tortura diaria. YO NO ME ADAPTARÉ JAMÁS A VIVIR A OSCURAS».

Cientos de cubanos respondieron identificándose con cada palabra.

Anay Hernandez escribió: «Un cementerio de vivos es la Cuba donde estamos viviendo, cada noche es un desvelo diferente, no quiero seguir comparándome con quien está peor, quiero dormir, quiero descansar la mente, es demasiado pedir».

Por su parte, Cecilia Paulina Rumbau Labarrere relató que la oscuridad ya le afecta la visión: «Ya no nos saludamos de buenos días, apenas dormimos y el saludo es ya vino, ya se fue, que ya no se puede comer en horario alguno, nos rodea la eterna penumbra».

Virginio Cabrera advirtió que la situación va más allá del calor: «A los que nos cortan casi el día entero la corriente, al ser ya varios meses, vamos cayendo también en el límite de la hambruna, al no poder diversificar la alimentación al no tener refrigeración para ello, todo se echa a perder por este clima cubano».

Además, Yamile Gonzalez denunció apagones de hasta 50 horas consecutivas en distintas partes del país: «Nunca me adaptaré a la oscuridad, es nuestro derecho a vivir con luz... apagones de 24 y 25 horas, en otros lugares hasta 40 y 50 horas, no hay cuerpo que aguante tanta agonía».

La ironía también tuvo su lugar. Aleixi Batista escribió: «La última vez que tuve corriente 24 horas estaban dando 'La esclava Isaura'», en referencia a la telenovela brasileña de 1976. Chay Zapata Hechevarria fue más directo: «Yo creo que en la serie The Walking Dead vivían mejor que nosotros».

Kenny Orlando Ribalta Consuegra resumió el sentir de muchos: «Pues ya se ha convirtiendo en una rutina, lamentable, y por lo que se ve seguiremos así unos cuantos años más y los de arriba seguirán aumentando sus bolsillos con nuestro sufrimiento».

El testimonio se enmarca en la peor crisis eléctrica de Cuba en décadas. Este lunes, el déficit de generación alcanza los 2,080 MW, con una disponibilidad de apenas 1,100 MW frente a una demanda de 3,150 MW.

El domingo se registró una afectación máxima de 2,140 MW a las 20:50 horas. En La Habana los apagones superan las 20 horas diarias; en zonas de Matanzas se han reportado más de 85 horas consecutivas sin electricidad.

Un estudio científico sobre el impacto psicológico de los apagones reveló que el 54% de los cubanos muestra niveles extremadamente graves de depresión, el 66% padece ansiedad severa y el 65.8% presenta estrés extremo.

Ningún participante fue clasificado dentro de parámetros normales de salud mental. Uno de cada tres hogares tuvo a alguien que se durmió con hambre a causa de los cortes.

Kenia Cabrera Leon lo expresó sin rodeos: «Nos están matando lentamente sicológicamente, poco a poco».