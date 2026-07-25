«¿Se correspondían los precios con el salario?»: Feria en Granma por el 26 de julio

El régimen cubano organizó este sábado ferias agropecuarias, comerciales y culturales en Bayamo y Manzanillo, provincia de Granma, como parte de los actos oficiales por el aniversario 73 del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes.
Mientras la prensa estatal Radio Bayamo celebraba el evento como «un ejemplo palpable de cómo la integración entre economía, cultura y sociedad puede fortalecer la identidad local», los cubanos que asistieron o siguieron la cobertura en redes sociales contaron una historia muy diferente.
En Bayamo, la actividad se desarrolló en la avenida Felino Figueredo, con participación de empresas agroindustriales estatales y emprendimientos privados. Los productos de mayor demanda fueron viandas, hortalizas, granos, frutas, arroz de consumo, cerdo asado y artículos para el hogar. En Manzanillo, la sede fue la avenida Primero de Mayo, donde las imágenes publicadas por Radio Granma Manzanillo mostraban, entre otros artículos, perfumadores a 625 pesos cubanos (CUP) la unidad.
La pregunta que muchos se hicieron fue directa y sin rodeos. «¿Se correspondían los precios de las ofertas con el salario per cápita del cubano?», escribió el usuario Andy Luis Torres Rivera en la publicación oficial de Radio Bayamo.
La respuesta, aunque no llegó de la emisora estatal, la ofrece la propia realidad económica de la Isla: el salario mínimo en Cuba fue fijado en 3,210 CUP mensuales desde el 1 de julio de 2026, equivalente a menos de cinco dólares al cambio informal. El salario medio oficial ronda los 7,074 CUP, mientras que el costo estimado de cubrir las necesidades básicas de una familia se ubica entre 50,000 y 96,000 CUP mensuales, según estimaciones de junio de 2026.
Otros comentarios en redes sociales fueron aún más contundentes. «Dejen de meter tanta mentira por favor, el pueblo cubano muriéndose de hambre y miseria y ustedes publicando mentiras, basta ya», denunció Reinier Rodriguez Vega.
Carlos Hechavarria apuntó a otro problema concreto: «Muy bonito en foto. Nada de nada. Precios altos, caros, impuestas al pagar por transferencia».
Y Nieves Báez Reyna desmintió directamente el alcance que la prensa oficial atribuyó al evento: «Me disculpan pero no fue tan así, en Río Cauto no hubo tal feria integral».
El patrón no es nuevo. En Las Tunas, una feria agrocomercial celebrada el 5 de julio fue presentada por la prensa estatal como «un desafío a la resistencia», pero ciudadanos la calificaron de «la feria de la miseria» y «un teatro». En Trinidad, el 14 de julio, una cubana enfrentó una multitud para comprar carne a 800 CUP la libra. En junio, una compra básica en una feria de barrio costó 21,060 CUP, más de tres veces el salario mensual promedio.
El régimen cubano utiliza las ferias del 26 de julio como escaparate político, proyectando una imagen de normalidad y abundancia que contrasta con la crisis alimentaria que vive la población. En Granma, el propio gobierno organizó ferias de alimentos en 2025 tras protestas en Bayamo, lo que evidencia el uso instrumental de estos eventos para contener el descontento social.
Mientras la prensa oficialista describía este sábado una «dinámica evolución del sector económico local», los cubanos de a pie seguían enfrentando una realidad donde los precios de los alimentos no dejan de subir y el salario mínimo apenas alcanza para cubrir unos pocos días de compras básicas.
Preguntas Frecuentes sobre la Feria en Granma y la Economía Cubana
CiberCuba te lo explica:
¿Se corresponden los precios de la feria en Granma con el salario promedio en Cuba?
Los precios no se corresponden con el salario promedio en Cuba. El salario mínimo en el país es de 3,210 CUP mensuales, mientras que el salario medio ronda los 7,074 CUP. Sin embargo, cubrir las necesidades básicas puede costar entre 50,000 y 96,000 CUP al mes, lo que hace que los precios de las ferias sean inalcanzables para la mayoría de los cubanos.
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¿Cómo se utilizan las ferias del 26 de julio en Cuba?
Las ferias del 26 de julio se utilizan como escaparate político por el régimen cubano. Se organizan para proyectar una imagen de normalidad y abundancia que contrasta con la realidad de crisis alimentaria que enfrenta la población. Estos eventos buscan contener el descontento social mostrando una falsa prosperidad.
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¿Cuál es la situación económica actual en Cuba según los estudios recientes?
La situación económica en Cuba es crítica. Un estudio reciente estima que se necesitan al menos 96,060 CUP al mes para cubrir las necesidades básicas, lo que equivale a 14 veces el salario promedio. La inflación real también se estima en torno al 70% anual, mucho más alta que las cifras oficiales.
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¿Cómo afecta la inflación a los cubanos en su vida diaria?
La inflación afecta gravemente a los cubanos, reduciendo su poder adquisitivo. Con el dólar cotizando muy alto en el mercado informal, los precios de alimentos y productos básicos se disparan, mientras que los salarios no aumentan al mismo ritmo, haciendo que la vida diaria sea una lucha constante para la mayoría de la población.
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¿Qué papel juega el gobierno cubano en la crisis económica actual?
El gobierno cubano juega un papel en la perpetuación de la crisis económica. Aunque se han anunciado reformas salariales y económicas, estas no han sido suficientes para cerrar la brecha entre ingresos y costos de vida. Las medidas adoptadas son vistas como intentos superficiales para manejar la presión económica y política sin abordar las causas de fondo.
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