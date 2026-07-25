«¿Se correspondían los precios con el salario?»: Feria en Granma por el 26 de julio

El régimen cubano organizó este sábado ferias agropecuarias, comerciales y culturales en Bayamo y Manzanillo, provincia de Granma, como parte de los actos oficiales por el aniversario 73 del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes.

Mientras la prensa estatal Radio Bayamo celebraba el evento como «un ejemplo palpable de cómo la integración entre economía, cultura y sociedad puede fortalecer la identidad local», los cubanos que asistieron o siguieron la cobertura en redes sociales contaron una historia muy diferente.

En Bayamo, la actividad se desarrolló en la avenida Felino Figueredo, con participación de empresas agroindustriales estatales y emprendimientos privados. Los productos de mayor demanda fueron viandas, hortalizas, granos, frutas, arroz de consumo, cerdo asado y artículos para el hogar. En Manzanillo, la sede fue la avenida Primero de Mayo, donde las imágenes publicadas por Radio Granma Manzanillo mostraban, entre otros artículos, perfumadores a 625 pesos cubanos (CUP) la unidad.

La pregunta que muchos se hicieron fue directa y sin rodeos. «¿Se correspondían los precios de las ofertas con el salario per cápita del cubano?», escribió el usuario Andy Luis Torres Rivera en la publicación oficial de Radio Bayamo.

La respuesta, aunque no llegó de la emisora estatal, la ofrece la propia realidad económica de la Isla: el salario mínimo en Cuba fue fijado en 3,210 CUP mensuales desde el 1 de julio de 2026, equivalente a menos de cinco dólares al cambio informal. El salario medio oficial ronda los 7,074 CUP, mientras que el costo estimado de cubrir las necesidades básicas de una familia se ubica entre 50,000 y 96,000 CUP mensuales, según estimaciones de junio de 2026.

Otros comentarios en redes sociales fueron aún más contundentes. «Dejen de meter tanta mentira por favor, el pueblo cubano muriéndose de hambre y miseria y ustedes publicando mentiras, basta ya», denunció Reinier Rodriguez Vega.

Carlos Hechavarria apuntó a otro problema concreto: «Muy bonito en foto. Nada de nada. Precios altos, caros, impuestas al pagar por transferencia».

Y Nieves Báez Reyna desmintió directamente el alcance que la prensa oficial atribuyó al evento: «Me disculpan pero no fue tan así, en Río Cauto no hubo tal feria integral».

El patrón no es nuevo. En Las Tunas, una feria agrocomercial celebrada el 5 de julio fue presentada por la prensa estatal como «un desafío a la resistencia», pero ciudadanos la calificaron de «la feria de la miseria» y «un teatro». En Trinidad, el 14 de julio, una cubana enfrentó una multitud para comprar carne a 800 CUP la libra. En junio, una compra básica en una feria de barrio costó 21,060 CUP, más de tres veces el salario mensual promedio.

El régimen cubano utiliza las ferias del 26 de julio como escaparate político, proyectando una imagen de normalidad y abundancia que contrasta con la crisis alimentaria que vive la población. En Granma, el propio gobierno organizó ferias de alimentos en 2025 tras protestas en Bayamo, lo que evidencia el uso instrumental de estos eventos para contener el descontento social.

Mientras la prensa oficialista describía este sábado una «dinámica evolución del sector económico local», los cubanos de a pie seguían enfrentando una realidad donde los precios de los alimentos no dejan de subir y el salario mínimo apenas alcanza para cubrir unos pocos días de compras básicas.