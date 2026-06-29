Arrestan a dos hombres en Matanzas acusados de intento de asesinato

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Dos hombres fueron detenidos en la ciudad de Matanzas acusados de planear el incendio de una vivienda con personas dentro, como parte de un ajuste de cuentas, confirmó una fuente asociada al Ministerio del Interior (Minint).

La policía logró frustrar el plan antes de que se ejecutara al arrestar a los dos sospechosos —identificados como Harold y Nivaldo— en sus domicilios, durante un operativo en la zona de las calles Salamanca, entre Ayuntamiento y Santa Teresa, en el centro histórico de la ciudad, según una publicación en el perfil oficialista «Con Todos La Victoria».

Los acusados permanecen bajo custodia y serán presentados ante la justicia por el cargo de tentativa de asesinato, delito que bajo el Código Penal cubano conlleva penas de entre seis y 20 años de prisión.

La nota no dio más detalles sobre los móviles que llevaron a los acusados a planear el crimen ni las evidencias que permitieron resolver el caso.

Sin embargo, con un lenguaje retórico de espaldas a la realidad, la publicación trata de minimizar la violencia al presentarla como un fenómeno fortuito: «una chispa en un campo seco» que «si no se apaga a tiempo, se convierte en incendio que arrasa con todo», sin reconocer la causas estructurales que han detonado la actual escalada de criminalidad y delincuencia en Cuba. Mientras, llama a «construir la paz» en los barrios, «con gestos pequeños que evitan que la rabia se convierta en golpe».

Aun cuando el crimen fue frustrado, la modalidad planeada por los autores —prender fuego a una vivienda habitada como método de represalia— refleja el nivel de violencia, extrema y premeditada, que se ha vuelto cada vez más frecuente en la provincia.

Matanzas acumula en lo que va de 2026 varios crímenes de alto impacto. El 12 de junio, un joven conocido como Adriel «Matute» fue asesinado dentro del policlínico Pedro Pablo Rivera Cue en Jovellanos; sus dos agresores se dieron a la fuga y fueron capturados días después en Cárdenas, a unos 80 kilómetros del lugar del crimen.

El 14 de junio, Malany, una adolescente de 17 años, murió en Cárdenas tras ser herida con arma blanca durante una pelea con otra menor. La joven falleció en brazos de su padre sin que pudiera conseguirse una ambulancia en medio de un apagón.

En abril, Marina Pino Martínez, de 23 años, fue asesinada por su expareja en Jagüey Grande, un caso que se sumó a la cadena de feminicidios que sacude al país.

Pero el panorama de violencia no es exclusivo de Matanzas. Un hombre fue detenido en Granma acusado de asesinar a otro a machetazos en la localidad de Barranca, en Bayamo; mientras que en Palma Soriano, Santiago de Cuba, un joven de 26 años identificado como Jesús Alberto Martínez Fernández también perdió la vida en un hecho violento en las inmediaciones de un bar.

En las últimas semanas, las autoridades de Guantánamo detuvieron a 11 integrantes de tres bandas por asaltos nocturnos en zonas céntricas, donde operaban encapuchados y armados con cuchillos.

El Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana documentó 2,833 delitos verificados en Cuba durante 2025, un aumento del 115 % respecto a 2024 y del 337 % frente a 2023.

Matanzas fue la provincia con mayor número de robos registrados ese año, con 503 casos, la cifra más alta del país, por encima de Granma, La Habana y Santiago de Cuba.

En abril de 2026, la organización no gubernamental Cubalex contabilizó 135 eventos de inseguridad ciudadana, entre ellos 28 asesinatos, y la inseguridad saltó al segundo lugar de las causas de protesta popular en toda la isla, con 185 registros frente a 85 en marzo.