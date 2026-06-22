Detienen en Guantánamo a 11 integrantes de tres bandas vinculadas a asaltos nocturnos en zonas céntricas de la ciudad

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Autoridades de Guantánamo detuvieron al menos a 11 personas en los últimos días, organizadas en tres bandas que protagonizaron una serie de asaltos violentos en zonas céntricas de la ciudad, según información oficial.

La mayoría de los sospechosos fueron capturados in fraganti por la policía en horas de la madrugada y otros mediante la colaboración o la intervención directa de la ciudadanía, informó la página de Facebook «Guantánamo y su Verdad», manejada por el Ministerio del Interior (Minint).

Las tres bandas operaban de forma sistemática durante la noche, en puntos específicos del centro urbano: la avenida Camilo Cienfuegos, los alrededores de la estación ferroviaria y la calle Paseo desde el 1 Oeste hasta Pedro Pérez, donde se les atribuyen al menos nueve hechos delictivos.

El modus operandi era consistente: encapuchados y armados con cuchillos, los asaltantes seleccionaban al azar víctimas vulnerables —personas solas, distraídas o con el teléfono en la mano—, y en cuestión de segundos las despojaban de celulares, bicicletas, bicimotos, mochilas y otros objetos personales.

De acuerdo con la fuente, parte de los bienes robados ya fueron recuperados por la policía y se rastrean artículos que habrían sido vendidos a receptadores. Las investigaciones permanecen abiertas y no se descarta la posible existencia de más implicados.

La nota señaló como elemento de relevancia el perfil de los detenidos: en su mayoría, jóvenes sin vínculo laboral, provenientes de zonas del municipio cabecera como el sur, el norte y Los Cocos.

Asimismo, destacó la reacción de la ciudadanía en varios de los arrestos como «un hecho que está marcando la diferencia». En algunos casos, los sospechosos resultaron lesionados tras resistirse al ser enfrentados por los vecinos, una dinámica que se ha vuelto recurrente en Cuba ante la percepción de ineficacia policial.

«La gente no está dispuesta a seguir siendo víctima pasiva, y eso eleva el riesgo para quien decida salir a delinquir», recalcó la publicación, pero sin hacer referencia al peligro que representa para la población confrontar a delincuentes, que por lo general están armados.

El deterioro de la seguridad en la provincia de Guantánamo se ha incrementado en los últimos años. Desde octubre de 2023, residentes ya reportaban temor a salir de noche, y en 2026 la escalada se ha acelerado de forma visible.

A finales de febrero, se reportó la muerte violenta de un joven identificado como Vilmeidis durante una fiesta en el municipio de Maisí; días después, las autoridades identificaron al presunto autor del crimen y mantenían bajo investigación a otras dos personas. Ese mismo mes, también fue asesinado Osniel Puentes Cueto, de 19 años, en la localidad de Paraguay; la policía confirmó el arresto del supuesto responsable del crimen.

Ocho jóvenes fueron detenidos en Guantánamo por el robo sistemático de lámparas solares del alumbrado público, con al menos 10 hechos reportados en mayo y más de veinte equipos recuperados. Días después, se desmanteló una red de robo de diésel en un grupo electrógeno de 110 kV, con siete detenidos y alrededor de 300 litros de combustible desviados.

A nivel nacional, el Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana documentó 2,833 delitos verificados en Cuba durante 2025, un aumento del 115% respecto al año anterior, con los robos como delito dominante al sumar 1,536 casos.

Los apagones prolongados han creado condiciones propicias para la delincuencia nocturna en toda la isla. En Guantánamo, la oscuridad generada por los cortes eléctricos ha sido aprovechada tanto para robos de infraestructura como para asaltos callejeros, mientras la crisis económica y el desempleo juvenil actúan como factores estructurales que alimentan la criminalidad.