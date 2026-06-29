Banco Metropolitano en La Habana suspende reservaciones de turnos para retiro de efectivo

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El Banco Metropolitano anunció este lunes la suspensión indefinida de la reservación de turnos para retirar efectivo en sus sucursales de La Habana, una medida que golpea directamente a miles de habaneros que dependen de ese sistema para acceder a su dinero en medio de una crisis bancaria y energética sin precedentes.

Según el comunicado oficial difundido por la entidad, la causa es directa: «las interrupciones producidas por la falta de fluido eléctrico en la capital». La suspensión afecta los turnos que se gestionaban a través de las plataformas MiTurno de Transfermóvil y Ticket de EnZona para el servicio de Operaciones por Caja, es decir, la extracción de efectivo.

El banco aclaró que otros trámites —apertura o traslado de cuentas de ahorro, certificaciones o estados de cuentas, solicitud o ampliación de créditos y solicitud de cheque de Gerencia— se mantienen disponibles mediante reserva en línea por ambas plataformas. El comunicado concluye con una escueta frase: «Se ofrecen disculpas por las molestias ocasionadas».

La medida llega apenas cuatro días después de que Cuba registrara el mayor déficit eléctrico histórico del país: 2,208 MW a las 20:50 horas del 25 de junio, dejando sin electricidad a más del 70% del territorio nacional. La Empresa Eléctrica de La Habana confirmó esa noche una pérdida adicional de 640 MW. La capital lleva semanas soportando entre 20 y 24 horas diarias sin electricidad, lo que inutiliza cajeros automáticos, terminales de punto de venta y los propios sistemas informáticos de los bancos.

El colapso del acceso al efectivo en La Habana venía agravándose desde antes. Según una denuncia ciudadana del 28 de junio, el Banco Metropolitano redujo el límite máximo de retiro por persona de 5,000 a 3,000 pesos cubanos, una cifra insuficiente incluso para adquirir un cartón de huevos. Más del 50% de los cajeros automáticos de la capital estaban inoperativos en mayo de 2026, y en junio solo funcionaban alrededor de 200 de más de 500 equipos instalados.

La situación se tornó aún más crítica el 15 de junio, cuando delincuentes asaltaron una sucursal del banco en el barrio de Lawton durante un apagón nocturno, horas antes del inicio del pago de pensiones. «Robaron el cajero automático y entraron por ahí», relataron vecinas del lugar. El MININT desplegó un operativo, pero no se emitió información oficial sobre detenidos ni sobre el monto sustraído, dejando a jubilados sin poder cobrar al día siguiente.

El sistema de reserva de turnos en línea había sido implementado precisamente para evitar las interminables colas presenciales, pero ya operaba con limitaciones severas: el banco solo emitía 50 turnos diarios por plataforma. Ahora, con la suspensión total para retiro de efectivo, los habaneros quedan sin alternativa digital para gestionar ese trámite.

El régimen anunció en junio un paquete de 176 medidas económicas, entre ellas la autorización de banca privada por primera vez en décadas, pero ninguna ha resuelto la escasez de efectivo ni los apagones que paralizan el sistema bancario. Cuba cuenta con más de 1.7 millones de jubilados que dependen del sistema bancario estatal para cobrar sus pensiones, y la provincia de Granma ya reconoció en junio que no dispone de los 400 millones de pesos necesarios para pagar a sus 111,000 pensionados.