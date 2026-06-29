Familia queda atrapada en hotel tras terremotos en Venezuela y logra salir entre escombros

Una familia sobrevivió al colapso del hotel Litoral Suite en La Guaira, Venezuela, durante los devastadores terremotos del 24 de junio de 2026 que sacudieron el país con dos sismos consecutivos de magnitudes 7.2 y 7.5, separados por apenas 39 segundos.

El testimonio lo compartió Sabrina, identificada en redes sociales como @sabricg_, quien relató que su grupo fue el único en salir con vida del edificio tras el derrumbe, ocurrido cuando el hotel, ubicado frente a la playa Grande en La Guaira, cedió por completo ante la fuerza de los sismos.

«Todavía me cuesta creerlo, asimilarlo... sobrevivimos a un terremoto de gran magnitud, pero más allá de eso, fuimos los únicos sobrevivientes y sobrevivimos a que el hotel se cayera con nosotros adentro», escribió Sabrina en su publicación.

La mujer describió el momento del colapso como una experiencia límite: «En medio del colapso, el ruido ensordecedor y el pánico absoluto, vimos la muerte directamente a los ojos».

Según su relato, lo que impidió que la última pared los aplastara fue algo que ella atribuye a una intervención divina: «Dios tiene un propósito tan grande con nosotros, que la última pared que faltaba por derrumbarse y aplastarnos simplemente se detuvo; no se cayó por completo».

El hotel Litoral Suite no fue el único establecimiento destruido en la zona. El lujoso Hotel Eduard's, en Macuto, también colapsó por completo durante los sismos. En ese edificio se encontraban familiares y allegados de jugadores de los equipos de béisbol Guerreros de Lara y Delfines de La Guaira, incluyendo familiares de los exjugadores Gorkys Hernández y Eliezer Alfonzo.

El exbeisbolista Jenrry Mejía logró escapar con vida del Hotel Eduard's, aunque perdió todas sus pertenencias, incluido su pasaporte, y colaboró en la evacuación de otras personas. Mejía advirtió que aún había personas desaparecidas bajo los escombros de ese edificio.

La zona costera de La Guaira fue declarada zona de desastre, con más de 100 edificios derrumbados. Los sismos, con epicentro cerca de Morón, en el estado Yaracuy, a apenas 13 km de profundidad, son considerados los más destructivos en Venezuela desde 1900.

Las cifras oficiales registran al menos 1,450 muertos confirmados y más de 3,200 heridos, mientras que la ONU estima que más de 50,000 personas permanecen desaparecidas. Los daños directos se calculan en 6,700 millones de dólares, según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

El Servicio Geológico de Estados Unidos emitió una Alerta Roja —su nivel máximo— y estimó con un 42% de probabilidad que el número final de fallecidos podría situarse entre 10,000 y 100,000 personas.

Este lunes se registró una nueva réplica de magnitud 4.6 con epicentro a 27 km al norte de Caraballeda, manteniendo en estado de alerta a la población de la zona costera, donde los equipos de rescate continúan trabajando entre los escombros.

«Hay momentos que te marcan un antes y un después, y este terremoto definitivamente cambió nuestra vida y la de muchos más», escribió Sabrina, resumiendo en una frase lo que miles de sobrevivientes en Venezuela enfrentan tras la peor catástrofe sísmica del país en más de un siglo.