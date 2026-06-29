Diez balseros cubanos llegan a Isla Mujeres tras varios días en el mar

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Diez hombres cubanos, presuntamente oriundos de la provincia de Pinar del Río, arribaron el domingo a Isla Mujeres, en el estado mexicano de Quintana Roo, a bordo de una embarcación artesanal con la que habrían cruzado el mar Caribe durante varios días, según informó el medio local Noticaribe.

Tras tocar tierra, los migrantes caminaron por distintos puntos de la zona urbana de la isla sin intentar ocultarse. Su presencia llamó la atención de residentes y turistas, hasta que fueron localizados por agentes de la Policía Municipal mientras descansaban en un sitio de taxis.

Debido al evidente desgaste físico provocado por la travesía, las autoridades los trasladaron a una clínica para recibir atención médica y alimentos.

Una vez estabilizados, los diez cubanos quedaron bajo custodia del Instituto Nacional de Migración (INM) y fueron trasladados en una embarcación de la Secretaría de Marina hacia Cancún, donde las autoridades determinarán su situación migratoria.

De acuerdo con fuentes extraoficiales citadas por Quinta Fuerza, el grupo podría ser deportado a Cuba en las próximas horas o días por haber ingresado a territorio mexicano sin la documentación requerida.

El caso volvió a poner el foco sobre las rutas migratorias que llegan a Isla Mujeres y sobre la posible operación de redes dedicadas al tráfico ilícito de personas en el norte de Quintana Roo. Según un reportaje del medio Cambio 22, estas organizaciones suelen intentar trasladar rápidamente a los migrantes hacia el continente para evitar que permanezcan en la isla y sean detectados por las autoridades.

Especialistas en seguridad marítima señalan que la costa oriental de Isla Mujeres es uno de los puntos donde con mayor frecuencia encallan embarcaciones improvisadas debido a las corrientes marinas y a la geografía de la zona. La Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima (ENSAR) mantiene patrullajes permanentes con el apoyo de pescadores locales, aunque los arribos de migrantes continúan registrándose de forma periódica.

No es la primera vez que ocurre un episodio de este tipo. En mayo de 2024, la Secretaría de Marina rescató a 51 balseros cubanos que viajaban en dos embarcaciones a unas cuatro millas náuticas al norte de Isla Mujeres. En enero de 2025, una balsa con 26 migrantes naufragó cerca de sus costas sin que se reportaran víctimas fatales. Meses después, en octubre de ese mismo año, un crucero de Royal Caribbean rescató a otros diez cubanos que permanecían a la deriva en la misma zona.

Este nuevo arribo ocurre en medio del mayor éxodo migratorio registrado en la historia reciente de Cuba. Desde mediados de 2021, más de un millón de cubanos han abandonado la isla, mientras que la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) calificó en abril de 2026 el riesgo migratorio del país como «extremo».

Apenas una semana antes, el 22 de junio, la Guardia Costera de Estados Unidos repatrió a 27 cubanos rescatados en el Canal de Yucatán, después de que la embarcación en la que viajaban quedara sin combustible y comenzara a hundirse. El nuevo caso evidencia que, pese a los riesgos del trayecto y al endurecimiento de los controles migratorios en la región, muchos cubanos continúan lanzándose al mar en busca de una oportunidad fuera de la isla.