Crucero rescata a 10 balseros cubanos a la deriva cerca de México

La tripulación del crucero Enchantment of the Seas rescató a 10 balseros cubanos en aguas del mar Caribe, frente a las costas mexicanas, la noche del domingo, cuando se encontraban a la deriva en una precaria embarcación que estaba a punto de naufragar.
Los inmigrantes cubanos, ocho hombres y dos mujeres, fueron avistados cerca de Islas Mujeres, en el estado de Quintana Roo, por el buque de la compañía naviera Royal Caribbean, cuyos tripulantes les brindaron asistencia de primeros auxilios y alimentos, antes de trasladarlos a tierra firme.
El grupo fue desembarcado en el muelle de cruceros Costa Maya, del puerto de Mahahual, donde personal de la Secretaría de Marina (Semar) valoró su condición médica y confirmó que se encontraban en buen estado de salud, según informaron las autoridades.
“Los balseros presentan problemas de desnutrición, nada que ponga en peligro su vida, y han solicitado refugio”, declararon funcionarios de Semar al portal de noticias 14ymedio.
El Instituto Nacional de Migración (INM) inició los procedimientos correspondientes para la identificación, protección y regularización migratoria de los cubanos, de acuerdo con informes oficiales.
La nota de 14ymedio señaló que la entidad mexicana está brindando asesoría a los 10 inmigrantes con el fin de que obtengan visa humanitaria en ese país.
Según el medio de prensa independiente, pasajeros del crucero relataron a un canal televisivo local que los balseros ondearon un pulóver pidiendo auxilio, mientras otros sacaban agua de la balsa. Los turistas señalaron el temor a morir que debieron sentir los cubanos tras quedar a la deriva en altamar, sin esperanza de ser rescatados.
El Enchantment of the Seas partió de Tampa, Florida, el 27 de septiembre, para una travesía de cinco días por las islas Bahamas. Pero para evitar los dos sistemas tropicales presentes en el Caribe oriental -los ahora huracanes Humberto e Imelda-, el buque debió desviar su ruta hacia México, para visitar Costa Maya y Cozumel.
El sitio especializado Cruise Hive consideró que el fortuito cambio de itinerario del crucero representó un golpe de suerte para los balseros, que trataban de mantenerse a flote en la frágil e insegura embarcación en la que escaparon de Cuba.
A fines de febrero pasado, la tribulación de otro crucero operado por Royal Caribbean, el Brilliance of the Seas, rescató a 11 balseros de la isla que estaban a punto de naufragar en aguas del canal de Yucatán.
