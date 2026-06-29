Anna Bensi responde a Gerardo Hernández: «Su estilo de vida es bastante capitalista»

La activista cubana Anna Bensi —bajo reclusión domiciliaria desde el 25 de marzo de 2026— le respondió este lunes en Facebook al exespía Gerardo Hernández Nordelo con una pregunta cargada de ironía: si su «estilo de vida es bastante capitalista», ¿por qué defiende el comunismo?

El intercambio comenzó el sábado, cuando Hernández Nordelo publicó en su perfil un meme con el texto «El comunismo no es tan malo cuando puedes vivir sin trabajar, porque alguien te paga por decir que el comunismo es malo...», acompañado de la frase «Paradojas de la vida...» junto a una foto de una captura de una noticia en CiberCuba sobre Anna Bensi.

La activista, cuyo nombre real es Anna Sofía Benítez Silvente, respondió directamente en Facebook, señalando la contradicción entre el discurso socialista del coordinador nacional de los Comités de Defensa de la Revolución y su participación en negocios privados.

«¿Él querrá disponer una plaza para mí en 'El Mercadito', una de sus mipymes?», preguntó Bensi, adjuntando imágenes del establecimiento comercial que, según ella, estaría vinculado al exespía.

Luego fue más directa: «¿Conseguiría el espía eso con lo que le pagan por decir que el comunismo es bueno? Yo espero que no… porque su estilo de vida es bastante capitalista».

Facebook / Anna Bensi

Bensi cerró su publicación con una frase que resume el eje de su crítica: «Ojalá me pagaran por decir verdades. Sin embargo, a muchos les pagan por decir mentiras». Añadió la palabra «Doblemoral» y los hashtags #AbajoLaDictaduraCastrista y #LibertadParaTodosLosPresosPolíticos.

La acusación de doble moral hacia Hernández Nordelo no es nueva. El coordinador nacional de los CDR y diputado a la Asamblea Nacional ha sido señalado en repetidas ocasiones por exhibir objetos de lujo que contradicen su discurso: una bicicleta de la marca Specialized en diciembre de 2021 y, en enero de 2026, una foto con un reloj Rolex y una ametralladora soviética generaron críticas similares.

El intercambio se produce apenas tres días después de que Bensi publicara un reel desde su confinamiento con la frase «Yo no lo leo, lo vivo y lo sufro», desmontando la defensa teórica del comunismo que hacen quienes, según ella, nunca han padecido sus consecuencias reales.

Bensi, de 21 años, enfrenta cargos de «actos contra la intimidad personal y familiar» junto a su madre, Caridad Silvente, por haber filmado a un agente del MININT entregando una citación en su domicilio. El Artículo 393 del Código Penal cubano contempla penas de entre dos y cinco años de prisión por ese delito.

A pesar del confinamiento, la activista —integrante del colectivo «Fuera de la Caja Cuba»— mantiene una presencia activa en redes sociales. Su caso fue documentado por Amnistía Internacional en abril de 2026 y recibió la atención del jefe de misión de la Embajada de Estados Unidos en Cuba, Mike Hammer, quien la visitó y le transmitió saludos del secretario de Estado Marco Rubio.

Según datos de Prisoners Defenders, Cuba registró en mayo de 2026 un récord absoluto de 1,281 presos políticos, cifra que Bensi ha citado en publicaciones anteriores para ilustrar lo que, en sus palabras, significa el comunismo real: «pensar diferente y que te conviertas en uno de los más de mil presos políticos que tiene hoy Cuba».