Mike Hammer visita a Anna Bensi y su madre, quienes están bajo arresto domiciliario

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El jefe de la misión diplomática de Estados Unidos en Cuba, Mike Hammer, visitó a la joven creadora de contenido cubana Anna Sofía Benítez Silvente, conocida en redes como Anna Bensi, quien permanece bajo reclusión domiciliaria junto a su madre en La Habana tras ser procesadas por el régimen cubano.

La Embajada de Estados Unidos en la isla informó en la red social X que el encuentro se produjo en un contexto marcado por restricciones y presiones contra la joven. “Fue un gran gusto por fin conocer a Anna Sofía Benítez y su mamá. Me contaron sobre su situación y que se encuentran bajo reclusión domiciliaria”, expresó Hammer en el mensaje oficial.

El diplomático destacó además el perfil de la joven, de apenas 21 años, a quien describió como “valiente” por expresar sus ideas. Según relató, Anna le aseguró que su único “delito” ha sido defender sus creencias, su fe y sus aspiraciones como cubana.

La visita ocurre en medio de un proceso penal que ha despertado críticas por su carácter represivo. Anna Bensi fue instruida de cargos el pasado 25 de marzo como coautora del presunto delito de “actos contra la intimidad personal”, junto a su madre, Caridad Silvente. Ambas enfrentan posibles penas de entre dos y cinco años de prisión.

El caso se originó tras la difusión en redes sociales de un video donde se identificaba a un agente del Ministerio del Interior que acudió a su vivienda con una citación oficial. Las autoridades alegan que la publicación vulneró la identidad del funcionario, mientras que la familia sostiene que se trata de una represalia por las denuncias públicas de la joven.

Desde entonces, el acoso no se ha limitado al proceso judicial. La activista ha denunciado un patrón de hostigamiento que incluye interrogatorios, amenazas, restricciones de movimiento y cortes de internet. Incluso, recientemente alertó sobre la suspensión de su cuenta de WhatsApp, en lo que considera otra forma de presión tecnológica dirigida a silenciarla.

El impacto también ha sido personal. Anna ha reconocido que ha tenido que detener su actividad habitual en redes sociales, afectada por la tensión que vive su familia. “Mi conciencia no me permite subir un video como si todo estuviera bien”, confesó en uno de sus mensajes más recientes.

Pese a todo, la joven ha reiterado que no piensa callarse. En medio de la represión, ha mantenido su discurso crítico contra el sistema cubano, insistiendo en su derecho a expresarse libremente.

La visita de Hammer introduce un nuevo elemento en el caso, que ya trasciende el ámbito nacional y apunta a un creciente interés internacional por la situación de la activista. Mientras tanto, Anna Bensi continúa bajo vigilancia en su propio hogar, convertida en otro rostro del conflicto entre el activismo digital y el aparato represivo en Cuba.

Esta no es la primera vez que Hammer muestra su respaldo público a activistas y familiares de presos políticos en Cuba. Recientemente, Hammer conversó con Doris Santiesteban, esposa del preso político Ernesto, y también visitó la galería de arte independiente Lavandería en La Habana, donde pidió libertad para los presos políticos cubanos.