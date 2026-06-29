"¡Cogí uno!": El momento de pesca de este cubano en Guyana que está haciendo reír a miles

Un cubano residente en Guyana desató una oleada de reacciones en TikTok al compartir el momento exacto en que logró sacar un pez del agua, con un grito de alegría que resumió en tres palabras lo que muchos emigrantes sienten lejos de casa: «¡Cogí uno!».
El video, publicado el viernes por el usuario @junco480, conocido como «Jean cubanito», dura 51 segundos y fue grabado en algún punto de los ricos ríos tropicales de Guyana, donde la pesca casual desde la orilla no requiere licencia recreativa.
La grabación acumuló cerca de 27,800 vistas, 975 «me gusta» y 64 compartidos, convirtiéndose en un pequeño viral dentro de la comunidad de cubanos en el exterior, que se identificó de inmediato con ese instante de disfrute espontáneo.
La pesca tiene una carga simbólica especial para los cubanos: en la Isla, el Estado restringe severamente esta actividad y los ciudadanos no pueden pescar libremente ni poseer embarcaciones propias, por lo que hacerlo sin trabas en otro país representa para muchos emigrantes un acto cotidiano cargado de libertad.
Guyana, con cuencas como el Demerara y el Esequibo, alberga especies como el Arapaima, el Peacock Bass —conocido localmente como Lukanani—, el Wolf Fish o Haimara y el Red Pacu, lo que convierte sus aguas en un destino extraordinario para cualquier aficionado a la pesca en ríos tropicales.
Guyana se ha consolidado en los últimos años como uno de los principales destinos de la diáspora cubana reciente, en gran medida porque es el único país de la región que no exige visa a los ciudadanos cubanos.
El descubrimiento de petróleo impulsó un auge económico que generó alta demanda de mano de obra, atrayendo a miles de compatriotas que trabajan en construcción, soldadura, albañilería y servicios.
Se estima que entre 5,000 y 7,000 cubanos residen actualmente en el país, una cifra que contrasta con los apenas 800 que tenían estatus legal allí en 2020.
Sin embargo, la situación dista de ser sencilla. El sistema migratorio guyanés solo permite extensiones de visa de tres meses con un máximo de dos prórrogas, los salarios frecuentemente quedan por debajo del mínimo legal y la comunidad ha enfrentado episodios graves de violencia, como advirtió recientemente un cubano que alertó sobre las dificultades de emigrar a ese destino.
En abril de 2026, un joven cubano de 19 años sobrevivió en Guyana tras una cirugía de emergencia por un cuchillo incrustado en el cerebro, y en junio dos compatriotas fueron enviados a prisión por fingir un secuestro para extorsionar a un familiar en Estados Unidos.
En ese contexto de incertidumbre, videos como el de Jean cubanito funcionan como válvula de escape emocional: momentos de alegría genuina que la comunidad cubana en el exterior comparte y celebra como propios, recordando que incluso lejos de casa, y en medio de las dificultades, hay espacio para un grito de triunfo frente a un río.
Los videos de cubanos pescando en el exterior son tendencia recurrente en TikTok y generan una mezcla de emoción y nostalgia entre quienes siguen de cerca la vida de los cubanos en Guyana y en el resto del mundo.
Preguntas frecuentes sobre la pesca y la migración de cubanos en Guyana
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué la pesca es tan significativa para los cubanos en el extranjero?
La pesca representa libertad para los cubanos en el extranjero, ya que en Cuba el Estado restringe severamente esta actividad y limita la posesión de embarcaciones, haciendo que la pesca fuera de la isla simbolice un acto cotidiano lleno de libertad.
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¿Por qué Guyana se ha convertido en un destino popular para los cubanos?
Guyana no exige visa a los ciudadanos cubanos, lo que facilita la emigración. Además, el descubrimiento de petróleo ha generado una alta demanda de mano de obra que ha atraído a muchos cubanos en busca de oportunidades laborales mejor remuneradas que en Cuba.
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¿Cuáles son los desafíos que enfrentan los cubanos en Guyana?
Los cubanos en Guyana enfrentan problemas como la escasez de empleo, salarios bajos y violencia. Además, las extensiones de visa son limitadas, lo que contribuye a la incertidumbre migratoria y a situaciones de irregularidad legal.
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¿Cómo ha influido la migración cubana en la cultura de Guyana?
La comunidad cubana en Guyana ha crecido significativamente, encontrando en el país un lugar de trabajo y residencia. La presencia cubana ha influido en la cultura local, con un aumento del uso del español y una comunidad solidaria que comparte experiencias y desafíos comunes.
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