“Hasta que Raúl Castro te la quite”: Cubano presume su casa y autos en Cuba y se enciende el debate en TikTok

Un cubano compartió en TikTok un video en el que presume su nueva vivienda y los autos que posee, lo que rápidamente generó debate entre los usuarios de la plataforma.
En las imágenes, el hombre muestra una casa de una planta con fachada moderna, portal con mecedoras, garaje techado y un sistema de energía solar instalado en el techo.
En la entrada también aparecen dos autos, uno de ellos un Toyota Corolla negro y un Nissan Sentra blanco, ambos modelos muy cotizados en el mercado cubano.
El video fue acompañado de múltiples comentarios que reflejan las opiniones encontradas sobre la realidad económica del país. Uno de los más polémicos decía: “Hasta que Raúl Castro se enamore de uno de esos y te los quite”, en referencia a las expropiaciones arbitrarias que han marcado la historia reciente de Cuba.
Otros internautas se centraron en el valor de las viviendas frente al de los autos: “No sé por qué en Cuba una casa vale menos que un carro, si es más necesaria”, escribió un usuario, mientras otro agregó: “Una casa en Cuba y en una calle de tierra no la quiero regalada”.
También hubo mensajes de apoyo y reconocimiento al esfuerzo personal del protagonista del video. “Bendiciones men, sueño logrado. Muy lindo todo, lo bien que se siente uno ver su esfuerzo y disfrutarlo”, comentó un seguidor.
La publicación refleja, una vez más, las profundas contradicciones del mercado inmobiliario y automotriz en Cuba, donde adquirir una vivienda resulta más barato que comprar un automóvil de segunda mano, pese a la crisis habitacional que atraviesa el país.
Preguntas frecuentes sobre la propiedad de viviendas y autos en Cuba
¿Es seguro ser propietario de una casa en Cuba?
La seguridad jurídica de ser propietario en Cuba es un tema de debate. A pesar de que algunos propietarios aseguran vivir sin problemas gracias a tener papeles legales, persisten temores sobre posibles expropiaciones arbitrarias. La historia del país y el marco legal ambiguo generan desconfianza entre los ciudadanos.
¿Por qué es más caro un auto que una vivienda en Cuba?
Los autos en Cuba son extremadamente caros debido a la escasez y altos costos de importación. Aunque hay una crisis habitacional, el mercado inmobiliario no alcanza los precios exorbitantes de los autos, que a menudo superan el costo de una vivienda debido a su alta demanda y limitadas opciones de compra.
¿Cuál es la percepción sobre el lujo en Cuba?
El lujo en Cuba genera opiniones encontradas. Mientras algunos ven en la posesión de casas modernas y autos de lujo un símbolo de éxito personal, otros lo consideran insensible ante la realidad económica de la mayoría. Las redes sociales reflejan estas divisiones, evidenciando las desigualdades en el país.
